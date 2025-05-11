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誰讓房價跌不下來？估價師點名《危老條例》：別再續命了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

《危老條例》將於2027年落日，內政部近日表示將研擬修法延續。高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，這政策把屋主「胃口」愈養愈大，如果時間到期又續命，會讓屋主不急著同意重建，還是應該到期廢止，回歸《都更條例》。

他直言，台灣房地產價格歷久不衰，台北都會區看跌不跌的原因，除了本來的「毗鄰性公共建設投資」的外部資本化裨益外，也和房地產的「汰舊換新送補助」優惠政策有關。

陳碧源表示，台灣的汽車老車，以前殘值大概就是幾千元到1萬多元，因為零件還是有人要，割肉廠會收，但自從政府推出汰舊換新貨物稅補助5萬元後，老車價格就變貴了，本來補助只有5年，到期後又展延5年。

《危老條例》也一樣，法令設有落日條款，規定施行期限只到2027年5月31日，現在也是一再拿到續命丹。

他表示，危老政策不是給錢，而是送超值的容積獎勵誘因，小基地也可以，個體戶也可以，目的是希望屋主加速改建換新屋。然而如同老車一樣，老屋買賣除了本身價值，還會加上重建容積獎勵改建成功的期望值，也變貴了。

更重要的，本來只是臨時有期限的臨時條款，一再續命，將使老宅的地主戶進一步拿翹，反正優惠政策到期，政府一定會展延，而且屋主會期待更優惠的政策，反而不急著同意重建。

只是，這樣有符合政府「加速重建」的初衷嗎？特別是《危老加速重建條例》，基地規模那麼小，一再蓋出火柴盒或紙片屋，這應不是政府、都市規劃學者專家和普羅大眾想要的都市意象，一切回歸《都更條例》比較好。

房地產 老屋 都更

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