光復節不該放？蕭美琴、林靜儀曾連署支持 網酸：時空忍術又來了
立法院日前三讀通過新增5天國定假日的《紀念日及節日實施條例》，包括光復節與行憲紀念日納入法定假日。不過民進黨多位立委跳出來批評此案是「討好式立法」、「令人作嘔」，引發爭議。網友隨即翻出過往紀錄，發現副總統蕭美琴、衛福部次長林靜儀等人，過去不僅未反對，還曾是提案與連署人之一。
回顧立法院過往提案資料，無論是第7屆賴清德、潘孟安版本，或第9、10屆林靜儀、陳瑩、王定宇等民進黨立委的草案，都曾主張將光復節、行憲紀念日等納入放假日。如今角色互換，民進黨卻質疑法案背後動機、呼籲反對「大放假洗白論」，引來不少網友不解。
網友質疑雙標「綠能你不能，這句真的萬用」、「蕭美琴自己都連署過，現在是在演哪一齣？」、「換了位子就換腦袋，這種說法不是沒來由的」、「抗中保台哪天會不會也換掉？」
酸民黨記憶錯亂「不去木葉村當忍者太可惜了，時空術爐火純青」、「小腦袋不懂時空背景之術可以體諒」、「真的什麼鳥事都能被翻出來，太神啦」。
批意識形態過頭「為反對而反對，連假都能吵，真的是青鳥化」、「對啊，換位置可以換腦袋，那政見還有意義嗎？」
這波「放假攻防戰」的精彩不在於假日本身，而在於民進黨面對記錄翻車的反應。曾經主張要放，如今卻跳出來全盤否定，難免讓選民困惑。若真是「時空不同」，那也應該說清楚為何理念改變，而不是讓人覺得「凡事只看顏色」。
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