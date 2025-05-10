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5天國定假日…民進黨投反對票！網狂酸沈伯洋：你們執政8年為何不做？

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委沈伯洋。記者林伯東／攝影
民進黨立委沈伯洋。記者林伯東／攝影

立法院日前三讀通過《紀念日及節日實施條例》，未來將新增5天國定假日，包含小年夜勞動節教師節等。不過民進黨團竟在表決時投下反對票，引爆爭議。過去曾積極倡議放假的工運人士林佳瑋質疑：「民進黨連協商補考機會都放棄了，現在才說被封殺，有說服力嗎？」

民進黨立委沈伯洋發文還原協商過程，強調不是「沒有提案就等於沒參與」，更怒批對方「資訊落差造謠」，表示黨團確實有提出婚姻平權日、國家主權日等建議版本，卻在藍白最終版本中被排除。不過林佳瑋反擊，表示民進黨從未正式提交具效力的修正動議，兩次協商機會也全數放棄，呼籲不要把沒簽名的「提議」說成正式提案。

整起爭議圍繞一個問題繞不開：民進黨執政八年、國會過半時期為何沒做？

鄉民不買帳「他完全不敢回答完全執政八年為什麼不做」、「怎麼解釋？明眼人都看得出來民進黨玩假的」、「一直說謊一直爽」、「民進黨就是缺乏魄力，講一套做一套」。

諷刺綠營派「不是黑熊打那麼長一篇，也沒解釋為何撤案」、「騙低能兒可以」、「綠營支持者只有顏色沒有是非」、「黨不能錯，閉環邏輯邪教化」。

針對協商過程的質疑派「4/30、5/8都有協商機會，民進黨卻一個簽名都沒提」、「提議不是提案，不要混為一談」、「有意見不提出修正動議，是要演哪齣？」

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