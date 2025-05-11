產業追蹤／接軌國際 建構資安防護網

全球車輛產業正加速邁向電動化、智慧化、網路化及共享化的融合發展，汽車電子電器架構也以驚人的速度演進與普及。車輛軟體架構逐步轉型為服務導向架構（SOA），為遠端更新（OTA）技術應用奠定強大基礎。OTA技術的廣泛採用，更進一步推動「軟體定義汽車」（SDV）的實現。

隨著車輛連網功能的普及，過去封閉的車載網路系統逐漸暴露於開放環境，車輛資訊安全問題浮現。如何在推動智慧化發展時確保車輛數據與系統的安全性，已是無法忽視的課題。

為提升車輛資訊安全，車輛中心於2024年在經濟部產業技術司見證下，與全球領先的第三方檢測認證機構德國TÜV SÜD簽署合作備忘錄，建立我國首座符合UN R155、R156和R157法規之標準驗證能量，可協助業者縮短產品進入國際市場時間，並獲取資安防護、軟體更新及自動車道維持系統的開發輔導能力與認證資格，提升國際競爭力。

車輛中心將引進車輛資訊安全法規與驗證技術，協助我國與聯合國法規接軌，並建構完整的測試驗證能力。其中，UN R155聚焦於車輛網路安全管理系統，UN R156規範車輛軟體更新流程，UN R157則針對自動車道維持系統進行標準化。引進國際法規後，將有助提升車輛資訊安全的完整性與可靠性，為智慧車輛建構更穩固的資訊安全防護網。

人才培育與傳承也是關鍵。為因應國際法規需求，技術司補助車輛中心培育專業人才，提升技術能量。透過外部訓練，專業人員已獲ISO 27001資訊安全管理標準主導稽核員認證及ISO 21434 CACSP，展現我國在車輛資安領域專業實力。未來車輛中心將透過與國外測試機構TÜV SÜD合作，安排人員前往歐洲學習測試與檢測實務經驗，掌握最先進的車輛資訊安全檢測技術。培訓後的專業人才，將成為車輛資安領域的重要推手，推動產業邁向國際化，並強化智慧車輛的安全競爭優勢。

基於UN R155與UN R156法規要求，交通主管機關已完成《車輛型式安全審驗管理辦法》附件96「網路安全及網路安全管理系統」和附件97「軟體更新及軟體更新管理系統」兩項重要規範，自2028年1月1日起正式實施於新型車輛。由於國內車輛業者在此領域經驗有限，為協助產業符合法規要求，車輛中心已展開國際規範研究與建立驗證方案，並在攻擊情境測試與遠端更新技術測試方面取得顯著成果。目前已開發30種符合UN R155規範的資訊安全測試情境，以及十種符合UN R156規範的測試情境，涵蓋軟硬體完整性檢測、資料傳輸安全性評估及OTA更新流程驗證的全方位檢測。

車輛中心並攜手全球頂尖的遠端更新系統領導廠商，開發符合UN R156需求的電子控制單元（ECU）燒錄技術與車輛遠端更新規範。該技術不僅符合國際認證標準，更可確保更新過程中的檔案完整性、安全性與系統穩定性，提升國內車輛產業在全球市場的競爭力。

車輛中心透過跨國合作與技術創新，不僅協助我國車輛產業轉型升級，布局國際市場，也為智慧駕駛的安全提供關鍵技術支援。未來將持續推動國內車輛資訊安全技術與國際標準接軌，打造全方位的智慧駕駛資訊安全防護網。（作者是車輛研究測試中心研究發展處協理）