產業追蹤／科技輔助 安全領航有保障

根據交通部統計顯示，從2020年到2024年間，全國十大肇事原因中，有超過六成的事故與駕駛恍神、緊張、心不在焉或分心駕駛有關，這類型的事故累計逾4,000件。若能結合駕駛狀態偵測技術與先進車輛輔助系統，主動協助駕駛察覺風險、提升注意力，不但能降低事故機率，也能減輕駕駛負擔，讓整體道路更安全。

目前車輛產業正積極發展先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛系統（ADS），使駕駛輔助系統從預警提醒，逐步邁向駕駛控制輔助的階段。未來，隨著智慧車輛技術持續進步與普及應用，不僅能降低人為疏失風險，更能為建構更安全、高效的交通環境奠定重要基礎。

在經濟部產業技術司支持下，車輛中心憑藉多年的智慧車輛技術累積，充分發揮台灣ICT產業優勢，持續推動自動駕駛技術的創新與突破。透過整合國內車電系統供應鏈與電動巴士製造商的垂直整合，開發出符合Level 3國際標準（UN R157）的智慧電動巴士，展現自動駕駛系統顯著成效。

該電動巴士配備先進的感知系統可即時偵測道路環境與車況，並透過決策控制演算法發出動力、煞車及轉向等指令，具備適應巡航、車道維持、自動變換車道、並能夠在閃避障礙物的前提下規劃最佳行駛路徑，維持車輛穩定行駛。此外，系統在遇到緊急狀況時，亦能迅速做出判斷並主動停車、通報管理後台等安全措施。此技術特別適用於固定路線的大眾運輸系統，有效分攤公車駕駛精神負擔，提升安全。

在車輛自動駕駛運行過程中，系統透過車內攝影機偵測駕駛臉部資訊，利用AI技術擷取駕駛眼睛開闔、視線追蹤、頭擺角度等多項生理特徵，並根據國際法規要求，設定駕駛在30秒內至少須有兩項生理特徵呈現清醒狀態，以判定其是否具備掌控車輛的能力。此機制不同於現有市售常見的簡易型駕駛疲勞偵測系統，現有的疲勞偵測系統僅透過偵測單一或多項駕駛臉部特徵，或行車時車道偏移頻率來判定駕駛疲勞狀態，並透過聲光提示以提醒駕駛休息。而 Level 3智慧電動巴士依據UN R157規定，能判識駕駛可用性（人員接管車輛能力），並在發出警告後將訊息傳送到自動駕駛控制系統，作為車輛駕駛權接管與切換的重要依據。

此項機制可讓智慧電動巴士在自駕運行狀態中，適時將駕駛權歸還司機，實現自駕車於實際道路運行的人機互動。當自動駕駛系統遇到無法處理的特殊場景時，可透過車上駕駛可用性資訊，請駕駛人接管車輛，待此特殊場景排除後，車輛再恢復自駕模式運行。

若駕駛因精神不濟或生理異常而無法接管車輛，系統將持續警示接管，並自動啟動緊急安全控制策略，執行UN R157所規範的「最小風險行為」，如自動緩慢停車或將車輛停靠路邊，同時主動向後台營運系統發出緊急訊息，確保安全人員接管，進行緊急應變機制。

車輛中心研發的智慧電動巴士，導入符合國際規範UN R157的自駕技術，並在既有的ADAS基礎上，升級為Level 3自動駕駛控制系統。鏈結台灣智慧巴士產業鏈，開發全球首輛Level 3智慧巴士，帶動國產智慧車電產業供應鏈，導入自動車道維持（ALKS）與自動轉向控制等技術，垂直整合國內晶片、感知模組、運算平台等產業鏈，共同打造領先國際的Level 3自駕巴士。

該系統整合駕駛可用性判識、駕駛權轉換機制、人機互動及最小風險行為等符合Level 3核心功能，能即時偵測駕駛狀態，必要時通知駕駛接管，或自動將車輛安全停靠。這項技術不僅有助降低因駕駛恍神、分心，或生理異常無能力接管車輛導致的事故，更期望透過AI強化大眾運輸系統安全，打造完善的交通防護網。（作者是車輛研究測試中心副總經理）