Coupang 首季母嬰與清潔用品排行 台韓新星爭母嬰市場

美商Coupang酷澎攜手國內外領導品牌提供母嬰、個人清潔用品，近期公布2025年第1季母嬰用品、個人清潔與家庭清潔商品熱銷排行榜。國際品牌持續推陳出新，力求穩固市場寶座；而數個優質本土品牌排名快速竄升，包含有機米餅BABY SECRET寶寶的秘密、倡導永續理念的保養品牌O'right歐萊德，反映台灣消費者樂於支持在地品牌的創新與永續主張。

根據凱度消費者指數（Kantar Worldpanel Consumer Panel）2024年數據，在母嬰用品市場眾多通路中，網購已成為最重要的選購管道。近九成的寶寶家庭一年內曾上網購買寶寶用品，帶動Coupang酷澎常溫嬰幼兒食品穩定熱銷。農純鄉替忙碌的家長輕鬆張羅孩子的副食品需求，分齡寶寶粥的產品線將品牌推上嬰幼兒食品冠軍。

隨著寶寶離乳自主進食成為育兒主流，能引導寶寶手指靈活發展的米餅類攻下嬰幼兒食品第2到第5名。其中韓國Naeiae米餅涵括蘋果、香蕉等水果風味，成為育兒家庭最愛的米餅品牌；台灣品牌BABY SECRET寶寶的秘密則以有機食材、滿滿台灣味殺出重圍，躍升九個名次至品類第四名。至於尿布、奶粉類排名變化不大。

在清潔品方面，取材天然或友善地球的品牌銷售表現直線上升，HAIR RECIPE（髮的食譜）源自日本超級食物養髮新趨勢，萃取當季天然食物、結合頭皮養護概念，全系列多款洗護品項穩坐髮品排行第一名。排行激升至第五名的髮妝品牌O'right歐萊德則以純素配方、零碳生產線，擄獲顧客愛地球的心。

台灣人十分熟悉的洗沐品牌PON PON澎澎蟬聯沐浴品兩季冠軍，SABON香氛系列脫穎而出成為亞軍，而幫助換季敏感肌舒緩不適的CeraVe適樂膚從上季的第10名躍升至本季銷售第四名。

首季適逢農曆春節，迎新大掃除換洗寢具、衣物換季需求，刺激衣物洗劑銷售持續走高，P&G寶僑旗下ARIEL洗衣球精準清潔頑固污漬，守護第一名寶座；另Lenor蘭諾衣物芳香豆讓衣物洗後持香72小時，賴在家也要被香氣圍繞，開心擠進第三名。