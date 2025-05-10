高雄跳電 波及兩大園區

高雄市昨（9）日中午12時許及下午2時許，接連發生大規模跳電，台電證實高港超高壓變電所電纜故障，造成前鎮產業園區和楠梓產業園區共計30餘家廠商受影響，一度中斷生產，但晚間已恢復正常。南科高雄園區則未被波及。

據台電高屏供電區營運處說明，昨日中午12點35分，位於高港超高壓變電所新設的16萬1仟伏十號匯流排聯絡電纜正加入系統作業，但在加壓過程中，因聯絡電纜故障，才因此造成壓降事件，接續下午2時再度發生類似狀況。

本次大跳電造成前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區、南科高雄園區及高雄轄區其他供電用戶等電壓驟降，此狀況也連帶造成高鐵、高捷、自來水及其他大用戶等廠內設備跳脫。

台電對於用戶停電深表歉意，目前正在調查詳細原因。