SCFI運價上月僅跌1%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

因全球主要航商持續執行控艙、減班等供給調節措施，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連三跌，4月全球貨櫃輪指數跌幅不到1%，遠東到北美線每FEU（40呎櫃）價格不跌反漲；全球航運業者屏息以待美中關稅談判結果。

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲4.24點至1,345.17點，周漲幅0.3%，月減0.9%。運價止跌回穩，對於國內的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海營收將有正面挹注。

國內物流業者指出，本季海運市場受全球總體運力供過於求以及美國進口關稅政策不確定性等因素干擾，市場原本擔心美中關稅戰將導致全球運價崩盤，但隨全球航運業者各自執行控艙、減班等供給調節措施，加上亞洲地區出口仍旺，遠東到北美線運價維持相對穩定，連兩周上揚。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）2,347美元，較前一期上漲75美元，漲幅3.3%、4月以來漲幅達到7.8%，不受中國大陸市場出口貨下滑影響；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,335美元，較前一期上漲52美元，漲幅1.6%、月漲幅達4.4%。

上海 關稅

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