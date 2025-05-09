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機械設備出口緩步回溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會昨（9）日表示，台灣機械設備4月出口值24.22億美元、年增7.7%，連續三個月呈現成長，機械產業緩步回溫，但新台幣匯率大幅升值，衝擊比關稅大，後續恐打擊台灣機械出口，呼籲政府適時協助調控匯率。

機械產業前四月出口值94.1億美元、年增4.7%。公會分析，成長因素包括去年基期較低，設備都在三至五個月前即完成規劃，以及關稅暫緩90天，業者加速出貨，後續幾個月仍待觀察。

台灣機械公會理事長莊大立指出，工具機需求仍較疲軟，前四月累計出口值僅6.27億美元、年減10.7%，是下滑幅度最大的主要機械出口品項。前四月機械出口值前三大的設備，依序為檢量測設備、電子設備與工具機，僅工具機持續衰退，是主要機械出口品項中下滑幅度最大者；前四月機械出口國前三大國家，依序為美國、中國與日本。

莊大立指出，新台幣近期呈現近垂直式升值，從4月1日起至5月8日收盤，新台幣升值幅度達8.7%，新台幣兌美元匯率較亞洲其他國家貨幣強勢，對於以外銷為主的台灣機械產業，無法及時避險，大幅壓縮利潤。

莊大立直言，美國是台灣機械最大出口市場，雖然台灣機械對美出口金額遠小於進口金額，但受對等關稅影響，未來機械產品對美出口金額，勢必受到衝擊。

出口值 新台幣

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