萬海4月營收逆勢上揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

萬海（2615）、陽明昨（9）日公布4月營收，萬海受惠於近洋線表現熱絡，表現優於市場預期，4月營收114.38億元，月減2.94%、年增13.16%；陽明4月營收為124.93億元，月減5.56%、年減16.4%。

萬海累計前四個月營收達485.28億元，年增28.63%；陽明累計前四個月營收為580.09億元，年減1.25%。

對近期航運市場變化，萬海指出，有區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。萬海今年前四個月亞洲區間航線的運費比去年同期成長逾三成，整體貨量表現相當熱絡，亞洲區間航線占營收約四成，帶動營收年比增長。美國線長約合約價相較去年也有三至四成的漲幅，終端市場需求在下半年存在相對正向訊號。

陽明分析，貨櫃航運市場受美國貿易政策與經濟風險影響，貨載需求疲軟，靜待美中談判結果。雖然近期美國與葉門胡塞組織達成停火協議，但胡塞組織聲明停火協議並未禁止對以色列有關的船隻進行攻擊，短期尚無法判斷紅海何時可恢復正常通行。

陽明進一步表示，近期全球主要經濟預測機構多下調2025年全球經濟成長預測值，國際貨幣基金組織（IMF）除了下調今年經濟成長至2.8%，更示警關稅戰恐重創全球經濟，貿易政策的不確定性將影響企業信心和長期規劃，並重塑全球貿易格局。

營收 萬海

延伸閱讀

陳菁徽護理師節前 捐3萬6千個口罩護白衣天使

貨櫃三雄 亞洲線報佳音

美西線運價逆勢漲6%

0056、00878...ETF換股潮來了！陽明、可成...13檔個股坐等抬轎 卡位前留意3問題

相關新聞

央行限期沒退路…建商頂著壓力 全台首季爆開工潮

全台爆發開工潮，儘管央行第七波信用管制衝擊房市買氣急凍，惟建商開工量卻逆勢上漲。住商機構統計內政部數據，第1季全台不含農...

中鋼加薪4.3%…連13年調整 Q1每股賺0.02元

在美國對等關稅及新台幣升值壓力下，經濟部核准中鋼帶頭調薪4.3%，調幅優於軍公教人員的3%，並追溯至今年4月1日起生效；...

迎4+1放假利多 觀光業：國內外旅遊雙贏、把餅做大

立法院三讀通過修法，新增4個國定假日，勞動節改為全國放假，春節假期則保證7天連假起跳，觀光旅遊業者樂觀其成表示，「放假就...

Uber Eats發布報告 外送員平均時薪270元

台灣外送員人數超過10萬，Uber Eats昨（9）日發布首份「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」，計算2024年外送員透...

總統：打造生醫成護國神山 推動成為兆元產業

生策會昨（9）日舉行「2025生策年會」，賴總統出席致詞表示，台灣有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力全球有目共睹，...

生策會年會 大咖雲集 陳瑞聰：加速赴德州設廠

仁寶董事長陳瑞聰昨（9）日出席生策會年會表示，面對關稅等不確定因素，會盡快前往墨西哥或美國加速布局，赴美國德州設廠「應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。