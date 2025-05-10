華航Q1獲利攀同期新高 衝上41.8億 EPS 0.69元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航9日公布今年第1季獲利，繳出亮麗成績單。聯合報系資料照
華航9日公布今年第1季獲利，繳出亮麗成績單。聯合報系資料照

華航（2610）昨（9）日公布今年第1季獲利，繳出亮麗成績單，單季營收、獲利及每股純益同步寫下歷年同期新高及單季次高的紀錄；稅後純益41.86億元，年增率35%，每股純益為0.69元。

華航第1季合併營收527.72億元，年增率8.4%，合併營業淨利56.51億元，年增46.7%，稅後純益41.86億元，年增率35%，每股純益0.69元，較去年同期增加0.18元。

華航EPS
華航EPS

華航表示，旅運市場延續去年熱度，適逢農曆春節、寒假等連續假期，客運收入326.91億元，季增12.3%，對後續客運需求仍樂觀看待。

考量到市場需求，華航夏季班表陸續增加台北（桃園）往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班；看好南台灣市場潛力，有增班及放大機型等規劃；持續維持北美運力，歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆為國籍業者之冠，進一步推升營收、獲利向上攀升。

華航受惠航空貨運市場需求升溫，運量及運價皆同步成長，第1季貨運收入156.94億元，較去年同期增加27.46%。

近期國際受關稅政策的變化，華航因應各地出口貨量的改變，配合調整區域線航網，優化貨源組成，以兼顧成本及收入。華航持續密切關注國際局勢，並且透過靈活調整客貨運策略，確保營運穩健並強化市場競爭力。

華航指出，美國關稅戰仍在不斷變化，市場環境充滿變數，推估亞太地區比其他地區成長率會更好，隨著今年新機開始交機，下半年將積極強化東南布局、擴增北美航班，瞄準全球轉機市場大餅，對於今年營運成長很有信心。

華航啟動史上最大購機計畫，目前擁有客機67架及貨機17架，未來已備妥48架新機隊，總價值超過5,700億元準備迎接全球旅客擴增商機，超前布署以掌握商機。

營收 華航

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