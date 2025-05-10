生策會年會 大咖雲集 陳瑞聰：加速赴德州設廠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

仁寶（2324）董事長陳瑞聰昨（9）日出席生策會年會表示，面對關稅等不確定因素，會盡快前往墨西哥或美國加速布局，赴美國德州設廠「應該是滿確定的」。陳瑞聰表示，受關稅影響，第2季客戶都很保守，仁寶也在90天的關稅豁免期內盡快出貨，現在還不確定美國關稅政策後續走向，需求之後會如何變化，還要再觀察。

PC品牌大廠宏碁董事長陳俊聖昨日出席生策會年會，會前受訪時表示，關稅與匯率市場波動的影響，是相對可控的，較令人擔憂的是不確定性對全球消費市場信心的影響。

就關稅來看，陳俊聖表示，美國市場占宏碁營收約兩成左右，影響其實是可控的，將就每個國家與美國關稅協商的結果，進行供應鏈調整。公司會定期進行匯率避險操作，影響也是可控且有限的。

展望後市，陳俊聖表示，上半年確實有些急單進入美國市場，但現在市場除關稅、匯率等議題外，不確定性對資本市場及消費者信心衝擊的影響，較不可控的，接下來要小心觀察。

生策會今年年會以「承」為主題，邀集跨界領袖齊聚，近年科技業者看好智慧醫療商機，紛紛進行布局，包括仁寶、華碩、宏碁、佳世達、遠傳等大型科技電信業者董總參加年會。

宏碁 美國 關稅

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