總統：打造生醫成護國神山 推動成為兆元產業

生策會昨（9）日舉行「2025生策年會」，賴總統出席致詞表示，台灣有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力全球有目共睹，全球邁入AI科技時代，呼籲結合健康台灣政策，開創智慧醫療、癌症檢測、再生醫療，打造生醫產業成為台灣另一座護國神山。

賴總統表示，今年台灣邁入「超高齡社會」，民眾的醫療照護需求日益迫切，近一年來，執政團隊和各界共同努力推動各項健康政策，發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業。生技產業關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，也三讀通過，以智慧醫療、癌症檢測、再生醫療，為台灣生醫產業提供更多商機。

生策會會長翁啟惠指出，生策會近年來積極推動ICT（資通訊）與大健康產業合作，期待透過AI 技術助力生技產業的創新與發展，響應政府「健康台灣」政策。也透過強化國際合作與布局，讓大健康產業成為支撐國家經濟發展的重要技術領域。

外界關心美國關稅政策衝擊產業發展，翁啟惠表示，賴總統提出的五大因應策略受到美方肯定，包含零關稅、擴大對美投資與採購、關稅障礙及貿易障礙等議題，以及支持及提升台灣產業的計劃，政府與產業攜手合作，關稅危機也是提升產業的契機。

經濟部長郭智輝強調，美國新關稅政策影響台灣生醫產業的製劑項目，但台灣生醫產業具有四大優勢，包括完整的醫療大數據、完整的生醫聚落、領先國際的高科技及與國際接軌的醫藥法規，鼓勵生醫業者在台研發、赴美生產 ，或以併購或投資強化在地供應鏈布局，積極拓展日本、歐洲、東南亞等新興市場。

此屆生策年會邀集超過500位跨領域業者齊聚，三名副會長楊泮池、林百里、蔡長海都親自參與，與會人士包括華碩電腦董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、佳世達董事長陳其宏、友華生技創辦人蔡正弘、仁寶董事長陳瑞聰、遠傳電信總經理井琪、台新金控董事長吳東亮、永豐金控董事長陳思寬等是生策會理監事成員的大咖，也親自出席。