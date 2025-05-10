Uber Eats發布報告 外送員平均時薪270元
台灣外送員人數超過10萬，Uber Eats昨（9）日發布首份「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」，計算2024年外送員透過Uber Eats平台賺到的收入，調查指出，Uber Eats外送員送單期間平均每小時時薪270元，高於台灣每小時最低工資190元，有近四成外送員以外送作為主要收入來源。
Uber Eats指出，外送員自行決定上線時間與地點，收入取決於是否上線以及外送的時段和地點，與累計送單期間的長短。報告採用「送單期間」衡量每小時收入，計算方式從接受訂單開始，到成功完成外送為止。結果發現，除了平均每小時淨收入270元以外，收入前25%的外送合作夥伴平均每小時淨收入為312元，收入後25%平均每小時淨收入仍有224元。
這項調查是Uber Eats委託外部調查公司進行，抽樣1.5萬名去年完成一單以上外送員，另外推出「外送行程費用報告」，讓外送員了解哪些方式可以提升收入。
Uber Eats自2016年在台灣展開營運，根據報告，94% Uber Eats外送員重視工作高度彈性，每三位外送員有兩位每周送單期間少於或等於10小時；大多數（76%）外送員選擇在兩天以上完成。為了提升收入，每四位Uber Eats的外送合作夥伴中就有一位（23%）同時在多個外送平台接單。
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