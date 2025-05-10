中鋼加薪4.3% 連13年調整 Q1每股賺0.02元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼。聯合報系資料照
中鋼。聯合報系資料照

美國對等關稅及新台幣升值壓力下，經濟部核准中鋼（2002）帶頭調薪4.3%，調幅優於軍公教人員的3%，並追溯至今年4月1日起生效；中鋼連續13年調薪，被視為政府對傳統產業的重要支持，有望帶動一波傳產加薪潮。

中鋼董事會昨（9）日通過第1季財報，單季稅後純益2.4億元、每股稅後純益0.02元。

中鋼調薪情形
中鋼調薪情形

中鋼企業工會理事長陳春生昨日證實，今年調薪案已獲經濟部核准，陳春生說，「這次調薪將為國內傳產永續發展注入正能量。」

這次調薪考量多項指標，包括今年國內軍公教調薪3%，加上最低工資上調超過4%，同時參考國內物價指數變化，綜合各項具體數據，成為調薪的基礎。

中鋼帶頭調薪將產生多重效應，包括提升傳統產業就業吸引力，帶動相關供應鏈廠商跟進提高薪資水平，平衡國內產業重科技、輕傳產的人才分布，有效強化傳統產業競爭力。

中鋼領先調漲薪水後，經濟部所屬泛公股事業的中油、台電、台糖以及自來水公司有機會視情況陸續跟進，特別是在美國對等關稅及新台幣升值的壓力下，這項調薪決策對傳統產業具有重要象徵意義。

據財報，中鋼首季營業收入831億元，營業毛利46億元，營業利益13.7億元，稅前盈餘2.4億元，每股稅後純益0.02元。中鋼第1季期末總資產6,972億元，期末總負債3,538億元，期末歸屬於母公司業主權益3,023億元。

中鋼專家指出，美國與大陸貿易戰有緩和跡象，鐵礦砂與各類鋼材的價格穩定甦醒，對鋼市前景保持謹慎，但並不悲觀，主因在於鋼鐵是剛性需求，保持警戒靈活應對市場變化。

中鋼表示，美國雖宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，但市場對於後市發展仍存疑慮。鋼鋁產品因已課徵25%關稅，豁免在本次對等關稅課稅範圍，雖下游仍因政策不確定性而持觀望態度，但緊張情緒相對其他產業緩和，美國及歐洲熱軋行情目前持續緩步走堅，而亞洲地區鋼廠則維持平高盤步調，中長期展望並不悲觀，持續正向看待。


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