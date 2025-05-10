快訊

藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 士林地院13日宣判...罪行一次看

印巴空戰 美官員：巴國殲10擊落印度2戰機

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

世界健身-KY啟動全球布局 柯約翰：進軍泰國開百店

中央社／ 台北9日電

世界健身-KY去年完成收購World Gym International、取得全球經營權後，董事長柯約翰今天在年度春酒上宣布，計畫2025年首度跨出台灣，將以泰國為進軍東南亞的首要地點，目標開設100家分店。

台灣連鎖健身房品牌World Gym今天在台中舉辦2025年度主題春酒，全台137家分店、近5000名員工齊聚，這也是World Gym完成收購WGI後首次舉辦春酒盛宴。

世界健身-KY在2024年10月28日，完成收購WorldGym International，取得全球經營權，世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰（John Caraccio）也首度鬆口表示「泰國100計畫將啟動」，計畫在2025年首度跨出台灣，進軍泰國。瞄準泰國的主要原因，是其擁有7000萬人口，卻缺乏大型連鎖健身品牌，經過多次考察評估，將以泰國為進軍東南亞的首要地點，目標開設100家分店。

世界健身-KY指出，過去7個月，在台灣開設16家新分店，創下歷史新高，開店數量是競爭對手的兩倍；2025年將展店15至20家，至4月已完成8家據點開設、1家預售中，今年全球加盟據點將新增42間，將較於2024年的28間，開店速度會顯著成長。

健身 泰國

延伸閱讀

情侶租老屋竟撞鬼　女孩遭毆打地上拖行「被推去撞牆」

新北女參加泰國員工旅遊突失聯 家屬一查疑被騙去柬埔寨急報警

詐欺通緝犯逃亡泰國賺高薪 慘淪「豬仔」摔斷雙腳

排球／亞冠賽世大運男排越級打怪 同組伊朗網羅法球星

相關新聞

中鋼加薪4.3%…連13年調整 Q1每股賺0.02元

在美國對等關稅及新台幣升值壓力下，經濟部核准中鋼帶頭調薪4.3%，調幅優於軍公教人員的3%，並追溯至今年4月1日起生效；...

高雄跳電 波及兩大園區

高雄市昨（9）日中午12時許及下午2時許，接連發生大規模跳電，台電證實高港超高壓變電所電纜故障，造成前鎮產業園區和楠梓產...

Uber Eats發布報告 外送員平均時薪270元

台灣外送員人數超過10萬，Uber Eats昨（9）日發布首份「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」，計算2024年外送員透...

總統：打造生醫成護國神山 推動成為兆元產業

生策會昨（9）日舉行「2025生策年會」，賴總統出席致詞表示，台灣有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力全球有目共睹，...

生策會年會 大咖雲集 陳瑞聰：加速赴德州設廠

仁寶董事長陳瑞聰昨（9）日出席生策會年會表示，面對關稅等不確定因素，會盡快前往墨西哥或美國加速布局，赴美國德州設廠「應該...

華航Q1獲利攀同期新高 衝上41.8億 EPS 0.69元

華航昨（9）日公布今年第1季獲利，繳出亮麗成績單，單季營收、獲利及每股純益同步寫下歷年同期新高及單季次高的紀錄；稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。