世界健身-KY啟動全球布局 柯約翰：進軍泰國開百店

世界健身-KY去年完成收購World Gym International、取得全球經營權後，董事長柯約翰今天在年度春酒上宣布，計畫2025年首度跨出台灣，將以泰國為進軍東南亞的首要地點，目標開設100家分店。

台灣連鎖健身房品牌World Gym今天在台中舉辦2025年度主題春酒，全台137家分店、近5000名員工齊聚，這也是World Gym完成收購WGI後首次舉辦春酒盛宴。

世界健身-KY在2024年10月28日，完成收購WorldGym International，取得全球經營權，世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰（John Caraccio）也首度鬆口表示「泰國100計畫將啟動」，計畫在2025年首度跨出台灣，進軍泰國。瞄準泰國的主要原因，是其擁有7000萬人口，卻缺乏大型連鎖健身品牌，經過多次考察評估，將以泰國為進軍東南亞的首要地點，目標開設100家分店。

世界健身-KY指出，過去7個月，在台灣開設16家新分店，創下歷史新高，開店數量是競爭對手的兩倍；2025年將展店15至20家，至4月已完成8家據點開設、1家預售中，今年全球加盟據點將新增42間，將較於2024年的28間，開店速度會顯著成長。