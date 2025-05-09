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微風之夜再創佳績！湧入18名千萬刷手、151名百萬刷手

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風之夜再創佳績，湧入18名千萬刷手、151名百萬刷手。微風／提供
微風之夜再創佳績，湧入18名千萬刷手、151名百萬刷手。微風／提供

一年一度時尚購物盛事微風之夜「St. Tropez聖特羅佩之夜」於9日晚間登場，今年推出的百萬精品和千萬珠寶品項超過百件以上，千萬18名，百萬超過151名，總共超過169名千萬、百萬刷手。微風表示，業績表現突破去年14.6億元，衝出超越以往的好成績。

貴婦為主的微風之夜過去出現的千萬刷手，都以購買珠寶居多，今年有逾220件千萬、百萬元的珠寶，策略成功逼出18個千萬貴婦刷手，百萬刷手有151位，比去年更多。

微風表示，2025全球經濟境變化迅速，受到國際關稅政策、品牌預期漲價等眾多外部因素影響，為了搶消費者眼球，微風今年特別將展場搬進室內，並相較以往增添許多體驗區，除了有邀請日韓偶像男團助陣外，也帶來360度的拍攝體驗以及午夜猛男秀等，準備嗨翻全場。

今年微風之夜有不少亮點，很多品牌提供獨家商品，微風之夜的珠寶總價值破百億元，超過220件千、百萬珠寶齊聚一堂，其中備受矚目的是全球唯一的 PIAGET Essence of Extraleganza 系列 18K 玫瑰金黃色藍寶石蛋白石長項鍊，最高價則是同系列的祖母綠手鐲錶奪下冠軍，價值近九千萬，為全場最高價。

另外，Cartier、CHAUMET、BOUCHERON 三大法國頂級珠寶品牌也推出全新系列商品，CHAUMET 也祭出3,000萬18K 白金冠冕一展風采，還有全球限量的義大利國寶級珠寶DAMIANI Masterpiece Mimosa 大師傑作含羞草系列，都是微風獨家引進的商品。

今年更推出「幸運大獎Lucky Voyage」抽獎活動，只要於活動期間，憑微風積點禮遇會員資格累積消費滿10,000元以上，即可參加「抽獎」乙次，累積消費滿20,000元以上，即可擁有「抽獎機會」兩次，以此類推，消費越多中獎機會越大！幸運得主有機會把價值500,000元的「長榮航空電子交換機票」帶回家。

全館酬賓回饋滿千送百、滿萬送千，珠寶、手錶單筆滿30,000元贈1,500元；國際精品單筆滿10,000元贈1,000元；流行名品、飾品單筆滿5,000元贈500元；化妝品、香氛、時尚鞋履單筆滿3,000元贈300元。還有加碼現抵回饋別錯過，珠寶、手錶單筆滿300,000元加碼抵用3,000元、單筆滿500,000元加碼抵用7,000元；國際精品單筆滿200,000元加碼抵用2,000元、單筆滿400,000元加碼抵用5,200元；香氛保養、時尚鞋履、流行名品單筆滿100,000元加碼抵用1,000元、單筆滿300,000元加碼抵用3,600元。於指定區域使用悠遊付，單筆消費達指定門檻，即可兌換該檻回饋之紙本酬賓券，最高達6%回饋。憑微風積點禮遇會員資格刷微風聯名卡當日累積消費滿指定門檻，還有機會帶走LEZUN家用紅酒冷藏櫃、LG Styler蒸氣電子衣櫥、SAMSUNG 77吋4K電視，享受高品質生活，同時擁有17%超高回饋。

微風 消費 珠寶

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