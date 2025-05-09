東台精機宣布策略投資永進機械 擴大全球版圖強化營運體質

工具機大廠東台（4526）9日召開董事會，通過第1季合併財報，同時宣布將取得國內老牌工具機大廠永進機械10%股權，雙方將在通路整合、產品互補、技術協作與資源整合上深化合作，展現全球布局與永續經營的決心。

永進在美洲地區擁有穩固基礎，東台則多年來深耕兩岸與亞洲市場，此次首度策略聯盟，有望大幅提升雙方全球市占率，並擴展海外據點，在雙方各自擅長的領域。

東台強調，此次有助於雙方共創全球成長新契機，強化產品組合並提升服務價值。

除了美洲市場之外，東台亦積極強化歐洲布局。考量俄烏戰後歐洲重建所帶來的產業契機，東台自今年3月起，與百德（4563）的歐洲子公司Lerinc展開策略合作。

Lerinc長年深耕歐洲市場，擁有豐富的技術整合能力，專長於機台與自動化系統整合。

此次合作初期將聚焦德國、波蘭與克羅埃西亞等東歐重點市場，未來將進一步提升東台產品在當地的附加價值與智慧化應用，深化與客戶的合作關係，進一步強化雙方的業務連結與通路合作，並加速進軍中高階市場，拓展整體銷售成長動能。

另為強化人才穩定與ESG實踐，董事會也決議實施庫藏股方案，預計買回3,000張股票、總金額不超過新台幣1億元，做為員工留才與獎勵用途，提升企業雇主價值。

在財務方面，113年度受到全球總體環境影響，公司年初簽訂的售廠案預計第2季認列收入，有助提升營運彈性與資金調度，支援技術升級與全球拓展。同時，董事會決議114年度不分派股利，以保留資源因應未來營運與投資需求。

東台第1季合併營收較去年同期成長15%，在整體營收成長帶動下，稅後淨利3,291萬元，每股稅後純益0.14元。東台指出，第1季營運仍受產業周期與終端需求遞延影響，但隨接單品質與體質持續優化，營運動能有望於下半年明顯回升。

展望未來，東台表示，將深化智慧製造、強化策略聯盟與全球布局，並以財務穩健為核心，持續為股東與利害關係人創造長期穩定價值。