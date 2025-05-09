大同連三年淨灘 總座領軍清逾2公噸海洋垃圾

大同（2371）力行永續ESG行動，連續3年由財團法人大同公司職工福利委員會舉辦淨灘活動，日前在沈柏延總經理的帶領下，率領集團近700位同仁與眷屬，開跋宜蘭壯圍沙丘進行一日淨灘，儘管當日天空偶有飄雨，卻不減大同人守護環境的熱情，總計清出超過2,170公斤的海洋垃圾，重量是去年淨灘活動的4倍。

台灣四面環海，擁有與生俱來的海岸線美景與豐富的海洋資源，做為企業公民，大同除了在產品開發方面講求高效、節能、環保，務求對環境生態影響降至最低；更以舉辦活動的方式鼓勵集團同仁眷屬積極參與環境保護與社會公益相關事務，今年淨灘主軸「大步向前走 同心淨灘行」，即是呼應此一目標。

為從源頭力行減碳，本次淨灘活動全程採無紙化作業。淨灘活動為增加趣味性，特別安排競賽，激勵大同人針對沙灘上廢棄的漁業用品如：魚網、粗繩、浮球、保麗龍球、釣線等，與不該出現在海灘上的民生廢棄用品如：盥洗台、飲料罐、玻璃瓶、口罩、寶特瓶、打火機、香菸、木板、鐵片、菸蒂等進行清理，活動結束總計清出逾2公噸的垃圾，平均每位參加者清理出超過3公斤海洋垃圾。