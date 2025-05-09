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離岸風電3-2期 1家完成簽約、4家送件申辦簽約

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
離岸風電區塊開發第2期共五家獲配業者，已有一家完成簽約，其餘四家風場均於9日送件申辦簽約作業。（本報系資料庫）
離岸風電區塊開發第2期共五家獲配業者，已有一家完成簽約，其餘四家風場均於9日送件申辦簽約作業。（本報系資料庫）

經濟部能源署9日表示，離岸風電區塊開發第2期共五家獲配業者，已有一家完成簽約，其餘四家風場均於9日送件申辦簽約作業，經濟部將依相關規定審查。

經濟部能源署補充說明，未符合而無簽約者，將廢止風場獲配資格及容量，並將該場址空間及容量納入未來選商容量。

離岸風電3-2期獲配容量的五家業者，依序是森崴能源又德風場（700MW）、風睿能源海廣風場（800MW）、CIP渢妙二期（600MW）、科理歐永續能源海鼎一（360MW）、德能英華威德帥風場（240MW）等共五座離岸風場獲配，分配容量總計2.7GW。前三者預定併網時間為2029年，後兩者預定併網時間為2028年。

經濟部表示，感謝國內外業者持續投入臺灣離岸風電市場，依據全球風能協會(Global Wind Energy Council)統計，我國2024年已成為全球排名第五大離岸風電設置國家，經濟部將持續攜手各業者推動台灣能源轉型及綠電供應，並以公私協力方式共同推動離岸風電設置，達成能源轉型之重要目標。

經濟部 離岸風電

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