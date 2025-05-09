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SCFI指數止跌！4月跌幅更不到1% 遠東到北美線不跌反漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
美國總統川普4月推出對等關稅政策後，市場對於貨櫃輪需求急凍感到憂心，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數還終止連3跌，開始反彈。圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)
美國總統川普4月推出對等關稅政策後，市場對於貨櫃輪需求急凍感到憂心，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數還終止連3跌，開始反彈。圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)

美國總統川普4月推出對等關稅政策後，市場對於貨櫃輪需求急凍感到憂心，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數還終止連3跌，開始反彈，根據統計4月全球貨櫃輪指數跌幅不到1%，遠東到北美線每FEU(40呎櫃)價格不跌反漲。

最新一期上海集裝箱出口運價指數於9日出爐，運價指數終止連三跌，指數上漲4.24點至1,345.17點，周漲幅0.3%、月下滑的幅度僅0.9%。

美國對中國大陸課高關稅，大陸出口貨急凍，市場一直很擔心全球運價崩盤，隨著全球航運業者各自調整航班，再加上亞洲地區出口仍旺，根據最新一期出爐運價，遠東到北美線運價還連兩周上揚。

最新一周遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,347美元，較前一期上漲75美元，漲幅3.3%、4月以來漲幅還達到7.8%，完全不受中國大陸市場出口貨下滑影響；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,335美元，較前一期上漲52美元，漲幅1.6%、月漲幅達4.4%。

反而，因為航商增加歐洲線的船舶供給後，遠東到歐洲運價4月表現疲軟，每TEU(20呎櫃)達1,161美元，較前一期下跌39美元，周跌幅3.25%，4月運價跌幅最重達到11%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,089美元，與前一期持平，4月則是小漲0.6%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期下跌8美元，跌幅1.82%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一期持平，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一期下跌1美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)上漲1元。

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