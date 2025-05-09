世界健身宣布：今年為全球投資元年 將進軍泰國目標開設100家分店

全台最大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）9日舉行品牌年度春酒活動，董事長柯約翰宣布，今年是「世界健身的全球投資元年」，品牌將首次跨出台灣、進軍泰國，目標在這個快速發展的國家開設100家分店。

柯約翰透露，目前已在泰國曼谷找好3個場址，待下周董事會通過後就會啟動分店的建置，預計明年第一波先開出5家分店。另外，今年全球門市總數也將從271家一舉突破300家，年營收目標拚10%至15%成長。

世界健身同時公布4月合併營收8.78億元、年增8.6%；儘管4月全球股市下跌、影響消費者支出，但世界健身受益於全台據點穩健增長，以及第1季新開幕分店助攻，仍交出亮眼成績，累計前四月合併營收34.48億元、年增9.6%。

世界健身今天在台中國際會展中心舉辦品牌年度春酒活動，主題訂為「世界狂歡夜」。現場席開500桌，此次投入約4,000萬元招待來自全台各地5,000名員工。今年是世界健身在台深耕25周年，更是完成收購WGI後首次舉辦春酒盛宴，極具指標意義。

柯約翰表示，世界健身在全球布局策略將採加盟和直營雙軌並進，其中亞洲市場確定將由泰國打頭陣，成為台灣以外首個展開直營據點的市場。

柯約翰進一步說明，泰國具備高人口紅利與消費潛力，目前約有7,100萬人口，其中20至60歲的潛在會員人口高達5,000萬人，幾乎是台灣的兩倍。

柯約翰表示，「曼谷的平均收入也逐漸提升至台灣的六成以上，當地健身滲透率僅約3%，市場仍高度未開發，是我們非常看好的成長引擎。」

世界健身預計今年在泰國開出第一家直營門市，2026年底前拓展至5家，未來也將視市場反應進一步擴張，目標開設100家分店。另外，世界健身也在評估日本、韓國的投資可行性。

在國內市場方面，柯約翰認為依然具有可觀的拓點空間，今年計畫在台展店20家，由目前的137店，拚年底前擴至145店，明年展店目標為18店。而透過新點設立與既有據點的成長，預估今年整體營收將較去年成長10%至15%。