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賴總統出席生策會強調 生醫產業必能成為臺灣護國神山

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
生策會舉行「2025生策年會」，賴清德總統表示，生醫產業必定能成為臺灣另一座護國神山。記者謝柏宏／攝影
生策會舉行「2025生策年會」，賴清德總統表示，生醫產業必定能成為臺灣另一座護國神山。記者謝柏宏／攝影

生策會9日舉行「2025生策年會」，賴清德總統出席致詞時表示，臺灣擁有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹，在全球邁入AI科技時代關鍵時刻，將持續透過法規環境調整，放寬募資、投資限制，完備生技園區聚落，強化人才培育與場域試驗，相信生醫產業必定能成為臺灣另一座護國神山。

賴總統表示，今年臺灣邁入「超高齡社會」，民眾的醫療照護需求日益迫切，如何打造「健康臺灣」，讓國人活得久、活得健康，是政府的重要責任，也是他擔任總統的重要使命。

他說明，近一年來，執政團隊和各界共同努力推動各項健康政策，無論是提高重要癌症篩檢率、設立「百億癌症新藥基金」、「三高防治888計畫」、「全民心理健康韌性計畫」或是大幅增加健保總額，推動五年489億元的「健康台灣深耕計畫」，都已經有初步成果。

賴總統表示，目前發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，已經納入「擴大醫療投資、打造健康臺灣」的核心計畫。例如，國家癌症防治計畫中的「次世代基因定序檢測」（NGS），透過NGS篩檢套組的研發，能讓醫材產業更加精進，而透過NGS所收集的BioData，也能促進精準醫療與生技產業的未來發展。

他提到，生技產業進關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，已在去年6月三讀通過，除了政府要有完備的法規制度，積極落實政策的決心，更要有卓越的醫療品質，加上國際級的科技實力，進行跨域整合，才能形成強大的健康產業後盾，為臺灣生醫產業提供更多商機。

經濟部長郭智輝也在生策會發表專題演講，強調美國新關稅政策下，台灣生醫產業的影響主要在製劑項目上，不過台灣生醫產業具有四大優勢，包括完整的醫療大數據、完整的生醫聚落、領先國際的高科技及與國際接軌的醫藥法規。

面對挑戰，郭智輝提出四大因應之道，首先是穩定美國市場，鼓勵在台研發、赴美生產，或以併購或投資等方式強化在地供應鏈布局；其次是拓展新興市場，協助業者熟悉日、歐、東南亞法規，或輔導輸美廠商於歐、澳取證上市，開拓外銷市場；第三是產業轉型，導入數位化、連續式等先進製程，增加生產效率，降低成本以提升競爭力；最後是技術加值，開發高附加價值、高技術門檻或具排他性產品，降低價格敏感性及提高競爭力。

生技產業 癌症

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