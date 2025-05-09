美國關稅干擾 貨櫃三雄4月營收同步月減

貨櫃三雄4月營收出爐，受美國關稅戰影響，長榮、陽明均呈現月減、年減現象，亞洲區間航線營收占比約4成的萬海則逆勢較去年同期成長13%，業者表示，終端需求下半年相對正向，短期尚無法判斷紅海何時恢復通行。

受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整，市場面對經貿關係變化的影響，長榮海運4月合併營收新台幣300.05億元，月減10.4%、年減5.69%，前4月合併營收1399.75億元，較去年同期增加16.21%。

陽明海運4月營收124.93億元，較3月營收減少5.56%，年減16.4%，前4月合併營收580.09億元，年減1.25%。

萬海航運4月合併營收114.38億元，因4月天數少1天，月減2.94%，但年增13.16%，前4月營收485.28億元，年增28.63%。

陽明指出，市場需求放緩致運價下跌，4月營收較3月減少。展望後續，陽明說明，近期貨櫃航運市場受美國貿易政策與經濟風險影響，貨載需求疲軟，此外，5月6日美國與葉門胡塞組織達成停火協議，但據胡塞組織聲明停火協議並未禁止其對以色列有關船隻進行攻擊，在安全考量下，短期尚無法判斷紅海何時可恢復正常通行。

萬海強調，今年前4月亞洲區間航線的運費年增逾3成，整體貨量表現相當熱絡，亞洲區間航線占萬海合併營收約4成，有助營運穩定成長，美國線長約合約價相較去年也有3至4成漲幅，顯示終端市場需求對下半年存在相對正向訊號；但近期航運市場受區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，將審慎調整航線布局，應對市場變化。