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推動生醫產業成兆元產業 賴總統：台灣另一座護國神山

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統賴清德出席「2025生策年會」表示，台灣發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，相信生醫產業能成為台灣另一座護國神山。總統府／提供
總統賴清德出席「2025生策年會」表示，台灣發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，相信生醫產業能成為台灣另一座護國神山。總統府／提供

總統賴清德今9日下午出席「2025生策年會」，他致詞時表示，台灣擁有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹。目前，發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，相信生醫產業能成為台灣另一座護國神山。

包括總統府資政沈榮津、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、國家生技醫療產業策進會創辦人王金平、會長翁啟惠、副會長林百里、楊泮池及蔡長海等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，生策會創立以來，積極搭建政府與產業之間的橋梁，並啟動醫療、科技與生技三大領域整合的超前部署，意義非凡。

他指出，無論是前總統蔡英文任內推動生醫及精準健康產業，或是他上任後打造「健康台灣」的規劃，只要和生醫產業發展有關，生策會都扮演關鍵角色，集結產業力量提出建言，並以實際行動協助政府讓政策具體落實，對此他代表政府表達十二萬分的感激。

賴總統表示，非常歡迎各位先進持續提供政府寶貴意見，讓政策更周延，共同促進台灣先進醫療和健康科技的發展。今年，台灣邁入「超高齡社會」，民眾的醫療照護需求日益迫切，如何打造「健康台灣」，讓國人活得久、活得健康，是政府的重要責任，也是他擔任總統的重要使命。

賴總統說明，將近一年來，經過執政團隊和各位先進的共同努力，推動了各項健康政策，無論是提高重要癌症篩檢率、設立「百億癌症新藥基金」、「三高防治888計畫」、「全民心理健康韌性計畫」或是大幅增加健保總額，推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，都已經有初步的成果。

賴總統指出，目前，發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，已經納入「擴大醫療投資、打造健康台灣」的核心計畫。例如，國家癌症防治計畫中的「次世代基因定序檢測」（NGS），透過NGS篩檢套組的研發，能讓醫材產業更加精進，而透過NGS所收集的BioData，也能促進精準醫療與生技產業的未來發展。

賴總統提到，許多先進關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，也在去年6月三讀通過，為台灣再生醫療的發展奠定更好的基礎。但除了政府要有完備的法規制度，積極落實政策的決心，更要有卓越的醫療品質，加上國際級的科技實力，進行跨域整合，才能形成強大的健康產業後盾，為台灣生醫產業提供更多商機，為民眾提供更好的醫療照護服務。

賴總統說，台灣擁有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹。在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，只要齊心努力，持續透過法規環境調整，放寬募資、投資限制，完備生技園區聚落，強化人才培育與場域試驗，相信生醫產業不僅可以立足台灣、布局全球，行銷全世界，也必定能成為台灣另一座護國神山。

賴總統強調，未來政府將持續與醫界、產業界合作，也期待生策會凝聚各界力量，扮演政府最佳智庫、橋梁，一起為促進國人的健康、國家產業的發展，創造更豐碩的成果。

健保 生技產業 生策會

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