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央行限期沒退路！建商頂著壓力 全台首季爆開工潮

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台爆發開工潮，儘管央行第七波信用管制衝擊房市買氣急凍，惟建商開工量卻逆勢上漲。住商機構統計內政部數據，第1季全台不含農舍之住宅量開工量達3萬3,232宅，年增32%，此規模堪比2022、2023年的房市旺季。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，依據央行規定，業者購地後需於18個月內開工，以此推算此波開工潮起始於2023年下半年之後的推案，當時適逢新青安政策，吸引大批業者進場，而歷經2024年打房，房市急凍，業者雖想繼續延後開工，但受限於限期壓力，無奈之下只得開工，因此造就這一波開工潮。

根據內政部資料，2025年第1季全台住宅開工量達3萬3,232宅，較2024年同期的2萬5,168宅，年增約32%；其中，四都開工量呈現年增，尤以新北市成長最為顯著，第1季開工量高達6,899宅，較去年同期大增246.7%；高雄市亦有亮眼表現，開工量從4,501宅上升至7,654宅，年增率達70.1%；台中市開工量由4,427宅增至6,960宅，年增57.2%；桃園市則小幅成長6.6%，增幅相對穩定。

相對而言，台北市與台南市則呈現衰退，台北市開工量年減47.9%，由2,106宅降至1,097宅；台南市也下滑27.5%，從1,760宅減至1,276宅，顯示部分區域仍面臨市場觀望或開發遞延的情況。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2024年受央行第七波管制影響，各界看壞房市前景，使交易量嚴重衰退，開發商面臨市場冷凍，亦多有延後推案或開工的現象，惟央行於2021年第四波信用管制中規定，建商購地貸款最高最高成數為五成，且限期18個月內開工，建商延期亦有限制，加上今年初尤其是美國尚未發起關稅戰前的3月期間，房市逐漸有打底回溫趨勢，同時近年來低首付、工程期零自備款逐漸成為預售案潮流，此類建商初期預售所獲得金流減少，為不影響後續銷售，延不得再延，因此讓建商願在年初果斷開工。

觀察各都會區表現，賴志昶補充，六都中以新北市漲勢最為驚人，主因為區域近年來受惠於重劃區議題，加上軌道經濟加持，磁吸首購族群移入，加上地區吸引各大建商齊聚插旗，第一環行政區爭先創造不少高單價新案，亦加深開發商推案信心，因此建商較有開工意願。

至於高雄市開工量體則創下近10年來新高，主因為區域受惠於半導體龍頭進駐等因素加持，區域房市前景頗受市場看好，同時在地包含捷運、輕軌等機能日漸齊全，加上高雄在地觀光資源日益蓬勃，更加大建商進場意願，讓在地品牌在房市趨冷情況之下，仍是大膽開工。

徐佳馨指出，面臨房市趨冷情況之下，建商延後開工等話題沸沸揚揚，惟面臨主管機關壓力，建商在房市冷淡期仍得頂著壓力開工。新案市場適逢市場趨冷氛圍，零自備款、低首付等模式的建案興起，建議挑選具財力基礎的大型建商，以免遇到小型建商不堪貸款壓力而爛尾，因此對消費者而言，眼下除房價之外，建商品牌實力的強弱，才是購屋時最要緊的事情。

六都暨全國歷年第1季開工數。資料來源／住商機構
六都暨全國歷年第1季開工數。資料來源／住商機構

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