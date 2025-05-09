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翁啟惠：將積極推動AI技術助攻生醫 響應健康台灣
生策會長翁啟惠今天出席2025生策會年會表示，今年年會將再成為引領產業發展方向的重要平台，除延續ICT（資通訊）與健康產業整合之外，更積極推動人工智慧（AI）技術應用在生醫創新，回應政府健康台灣政策，並加強國際合作，期望大健康成為台灣經濟發展的新支柱。
他說，生策會創立23年以來，持續推動台灣生技醫療與大健康產業的發展。過去幾年生策會推動ICT與大健康產業的互動跟合作，最近希望將台灣先進AI技術應用至生技醫療的創新跟發展，同時也響應政府健康台灣的政策，加強國際合作與布局，希望將來台灣大健康產業，能成為支撐國家經濟發展的重要基石。
他表示，今天大家最關心的議題，就是美國新的關稅政策如何影響台灣產業的發展，日前賴總統曾提出5大因應策略，受到美方正面肯定，其中包括從零關稅談起，擴大對美投資跟採購，以及處理關稅障礙和貿易障礙的議題，還有支援跟提升台灣產業的計畫。他相信，產業與政府攜手，就如同過去台灣每次遭遇到大危機時，就是提升台灣產業的契機。
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