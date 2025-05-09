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迎4+1放假利多 觀光業：國內外旅遊雙贏、把餅做大

中央社／ 記者江明晏台北9日電
鳳凰旅遊總經理卞傑民。鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊總經理卞傑民。鳳凰旅遊提供

立法院三讀通過修法，新增4個國定假日，勞動節改為全國放假，春節假期則保證7天連假起跳，觀光旅遊業者樂觀其成表示，「放假就是利多」，將帶動國內外旅遊買氣，一起把餅做大，為整體觀光產業帶來正面效應。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

鳳凰旅遊總經理卞傑民對中央社記者表示，「假期增加對觀光產業而言，一定是利多」，只是如果假期分散，短天期為主，對挹注國旅較有幫助，若是連續長假，尤其是4、5天長天數的，就會挹注出國熱潮，為出境市場再添柴火。

他也表示，美國對等關稅影響經濟波動，市場較為觀望，買氣和去年同期相比稍見延遲，確實有下滑的現象，將配合5月下旬旅展以促銷帶動買氣，民眾也在觀察政策變動，才會做後續安排。

雄獅旅遊預期，假日變多將促進旅遊需求增加，並有助提升國內外旅遊的整體業績，為滿足旅客需求，將推出多樣化假期行程，期望為旅客提供更多選擇。

雲品國際表示，業者樂見其成，認為若能增加全民可運用的休假時間，將有助刺激國內旅遊市場，特別是平日住房與週間宴席的銷售動能，有望為整體觀光產業帶來正面效應。

晶華酒店行銷公關部副總經理張筠則表示，只要放假一定是觀光業的利多，不管是長天數連假還是短天期，放假就能帶動旅遊氛圍，等於是把餅做大，有出國人潮，也會有留在台灣玩的國旅商機。

她也舉例說，日本有快樂星期一制度（HappyMonday制度），就是將部分國定假日從原來的固定日，移至特定的星期一，形成3連休的制度，以此來促進國旅，避免大家擠在黃金週出遊，有假期就會讓觀光產業更好。

而針對近期新台幣升值，張筠表示，國內飯店來自海外的訂房影響不大，加上晶華旅客以商務客為主，開銷通常不受匯率波動影響，而業者相對更關注，近期經濟景氣對內需如高價餐飲和精品消費是否轉趨保守。

國定假日 觀光 連假

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