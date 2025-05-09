必應創造三度參與新一代設計展 指導學生探索「未來娛樂」

必應（6625）三度動員公司專業職人團隊投入「新一代設計展」與橘子集團首次聯手指導學生參賽「未來娛樂」，創歷屆最年輕金獎得主。

策略統籌廖梓雯入行20年熟悉動畫、影視與展演製作等設計流程分享經驗設計不只是解決問題，更是用同理心看見他人需求，創造真正有價值的改變。

必應創造指出，秉持回饋社會、提攜展演人才的企業職責，今年三度動員公司專業職人團隊投入「新一代設計展」，以「可欲未來：我想像的未來」為題，和橘子集團首次聯手指導5組來自不同校園的學生探索「未來娛樂」。

必應創造策略統籌廖梓雯表示，同學們未曾接受過展演製作的專業訓練，卻能提出對未來產業優化的創新想法，特別在AI快速發展的時代對各類協作輔助工具運用熟練，讓提案設計充滿驚人效率與創意！

必應創造成立11年來深耕展演文化產業，在董事長周佑洋帶領下積極拓展主體觸角，致力和各類產業及企業人才交流合作，更秉持「共榮共享」理念，近年實踐產學合作，投入展演專業人才培育與實務經驗分享；除陸續進入台灣大學、嶺東科大及南台科技大學等相關產業科系舉辦系列講座，2025年更三度參與「新一代設計展」，指導並鼓勵設計科系學生從當下出發，延伸思考十年後「未來娛樂」的樣貌，提出對產業的觀察與想像。

9日舉行的第44屆「新一代設計展」開幕暨頒獎典禮上，廖梓雯除代表公司領受「企業感謝狀」，更開心上台頒發「金獎」給得獎同學，與有榮焉的是今年在必應創造與橘子集團共同指導、助攻學生作品兼併創意與商業應用性之下，南亞技術學院室內設計系五專部學生首次參賽以最年輕團隊之姿脫穎而出，成為歷屆產學合作中最年輕的金獎得主。

必應創造指出，現任必應創造策略統籌的廖梓雯，入行20年熟悉動畫、影視與展演製作等設計流程，負責展演與泛娛樂產業趨勢研究、資源整合及投資評估，同時更代表必應創造對外聯繫產學與技術開發單位，促進跨界合作與產業發展。

必應創造表示，在近半年指導過程中，她特別安排學生與企業夥伴一同參訪年初在台北流行音樂中心舉辦的過年特別節目錄播彩排，讓大家親身走入演出現場。帶著大家從卸貨口、舞台後台、藝人休息區、硬體動線等管制區域，一路走到場館入口、觀眾席。

過程中，同仁們針對硬體統籌、內容設計到軟硬體整合等各環節詳盡說明，也藉機分享展演產業的專案流程、職務分工與各項細節，甚至討論到產業整體概況與未來趨勢，協助學生建立全面的實務認識與產業視角。

廖梓雯讚許學生們積極學習、自我提升速度飛快，更不忘以過來人身份給出建議「設計，不只是解決問題，更是用『同理心』看見他人需求，以創造真正有價值的改變。」