快訊

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

鋒面逼近！18縣市大雨特報 大雷雨狂炸這五地

必應創造三度參與新一代設計展 指導學生探索「未來娛樂」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
必應創造策略統籌廖梓雯代表公司出席「第44屆新一代設計展」頒獎典禮。必應創造／提供
必應創造策略統籌廖梓雯代表公司出席「第44屆新一代設計展」頒獎典禮。必應創造／提供

必應（6625）三度動員公司專業職人團隊投入「新一代設計展」與橘子集團首次聯手指導學生參賽「未來娛樂」，創歷屆最年輕金獎得主。

策略統籌廖梓雯入行20年熟悉動畫、影視與展演製作等設計流程分享經驗設計不只是解決問題，更是用同理心看見他人需求，創造真正有價值的改變。

必應創造指出，秉持回饋社會、提攜展演人才的企業職責，今年三度動員公司專業職人團隊投入「新一代設計展」，以「可欲未來：我想像的未來」為題，和橘子集團首次聯手指導5組來自不同校園的學生探索「未來娛樂」。

必應創造策略統籌廖梓雯表示，同學們未曾接受過展演製作的專業訓練，卻能提出對未來產業優化的創新想法，特別在AI快速發展的時代對各類協作輔助工具運用熟練，讓提案設計充滿驚人效率與創意！

必應創造成立11年來深耕展演文化產業，在董事長周佑洋帶領下積極拓展主體觸角，致力和各類產業及企業人才交流合作，更秉持「共榮共享」理念，近年實踐產學合作，投入展演專業人才培育與實務經驗分享；除陸續進入台灣大學、嶺東科大及南台科技大學等相關產業科系舉辦系列講座，2025年更三度參與「新一代設計展」，指導並鼓勵設計科系學生從當下出發，延伸思考十年後「未來娛樂」的樣貌，提出對產業的觀察與想像。

9日舉行的第44屆「新一代設計展」開幕暨頒獎典禮上，廖梓雯除代表公司領受「企業感謝狀」，更開心上台頒發「金獎」給得獎同學，與有榮焉的是今年在必應創造與橘子集團共同指導、助攻學生作品兼併創意與商業應用性之下，南亞技術學院室內設計系五專部學生首次參賽以最年輕團隊之姿脫穎而出，成為歷屆產學合作中最年輕的金獎得主。

必應創造指出，現任必應創造策略統籌的廖梓雯，入行20年熟悉動畫、影視與展演製作等設計流程，負責展演與泛娛樂產業趨勢研究、資源整合及投資評估，同時更代表必應創造對外聯繫產學與技術開發單位，促進跨界合作與產業發展。

必應創造表示，在近半年指導過程中，她特別安排學生與企業夥伴一同參訪年初在台北流行音樂中心舉辦的過年特別節目錄播彩排，讓大家親身走入演出現場。帶著大家從卸貨口、舞台後台、藝人休息區、硬體動線等管制區域，一路走到場館入口、觀眾席。

過程中，同仁們針對硬體統籌、內容設計到軟硬體整合等各環節詳盡說明，也藉機分享展演產業的專案流程、職務分工與各項細節，甚至討論到產業整體概況與未來趨勢，協助學生建立全面的實務認識與產業視角。

廖梓雯讚許學生們積極學習、自我提升速度飛快，更不忘以過來人身份給出建議「設計，不只是解決問題，更是用『同理心』看見他人需求，以創造真正有價值的改變。」

動畫

延伸閱讀

花火節無人機表演掉漆挨轟 今又遭爆澎湖縣府未收得標廠商押金

澎湖花火節史努比無人機停演惹民怨 逼得縣府改口了

Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華6/6盛大展開！Formula E台灣首度獻技 玩命關頭「韓哥」姜成鎬、巨星林志穎雙帥大使力挺

不是CG動畫！Rockstar證實《GTA6》第二支預告全採遊戲實機畫面

相關新聞

上銀多元布局降新台幣升值壓力 盼今年營運成長

傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，集團透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台...

長榮航太成為空中巴士第一階機體組件供應商

長榮航太（2645）營運傳喜訊。日前與歐洲空中巴士飛機公司完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商，在業...

央行限期沒退路 全台首季出現開工潮

年初雖有央行第七波信用管制衝擊，房市買氣急凍，惟建商開工量仍逆勢上揚。住商機構統計內政部數據，第1季全台不含農舍之住宅量...

必應創造三度參與新一代設計展 指導學生探索「未來娛樂」

必應（6625）三度動員公司專業職人團隊投入「新一代設計展」與橘子集團首次聯手指導學生參賽「未來娛樂」，創歷屆最年輕金獎...

高雄驚見賠售潮？老屋短持虧賣 業者曝真相

市場觀望氣氛濃厚，高雄市部分屋主選擇賠售止損。根據內政部實價登錄資料顯示，今年首季，高雄市出現數筆賠售案例。專家指出，房...

房市大降溫、開工量卻增32% 建商「被迫開工」真相曝

儘管房市買氣仍未回溫，但2025年第一季全台住宅開工量卻逆勢飆高。根據住商機構彙整內政部資料，今年首季住宅開工量達3萬3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。