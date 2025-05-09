高雄驚見賠售潮？老屋短持虧賣 業者曝真相

市場觀望氣氛濃厚，高雄市部分屋主選擇賠售止損。根據內政部實價登錄資料顯示，今年首季，高雄市出現數筆賠售案例。專家指出，房市冷卻及資金壓力，使部分屋主不得不提前停損，選擇虧損出場，賠售案例反映市場信心逐漸鬆動。

根據實價登錄，今年2月，高雄農十六特區一戶屋齡19年的社區大樓7樓戶，以總價1760萬元成交，帳面虧損90萬元；另有一戶位於三民區九如一路、屋齡43年的小套房，去年8月以335萬元入手，今年1月以280萬元出售，帳面虧損約55萬元，持有期間僅一年五個月。

高雄市不動產仲介公會副理事長陳揚智指出，賠售主因大致有三原因，首先是物件本身有瑕疵，其次是原始取得價過高，最後是屋主面臨資金需求，需快速出場。近期市場信心鬆動，加上政經不確定因素升高，確實有部分屋主選擇提早停損。

陳揚智表示，有部分購屋族因預售屋交屋在即，卻因信貸受限或成數不足，面臨違約風險，選擇賠售其他資產籌資，以避免最高15%的違約金。另外也有民眾遭詐騙，導致房產被設定二胎，急售求償還。

陳揚智說，雖然近期有個案賠售，不過高雄整體房價長期仍在高檔，早期購入者多數轉手獲利，賠售案件屬個別現象。從觀察案例來看，幾筆賠售皆為持有不到兩年、屋齡20年以上的中古屋。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，老屋殘值低、漲幅有限，加上中低總價門檻低、換現速度快，常被投資人優先處理。市場買氣偏冷，讓利或低於行情出售有助成交。