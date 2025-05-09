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房市大降溫、開工量卻增32% 建商「被迫開工」真相曝

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
儘管房市買氣仍未回溫，但2025年第一季全台住宅開工量卻逆勢飆高。圖／聯合報系資料照片
儘管房市買氣仍未回溫，但2025年第一季全台住宅開工量卻逆勢飆高。圖／聯合報系資料照片

儘管房市買氣仍未回溫，但2025年第一季全台住宅開工量卻逆勢飆高。根據住商機構彙整內政部資料，今年首季住宅開工量達3萬3232宅，年增32%，創近年同期新高，規模直追2022、2023年房市高峰。專家指出，這波開工潮主要來自2023年下半年新青安政策帶動的推案潮，受限央行信用管制開工期限壓力建商不得不「被動開工」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行自2021年起規定建商購地18個月內必須開工，否則恐影響貸款條件。儘管2024年因第七波打炒房措施導致市場冷卻，建商仍被迫進場動工，加上低首付、零自備款成為銷售主流，使得金流壓力提前浮現，開發商無法再延推案，只能趁年初市場尚未進一步惡化前搶開工。

觀察各都會區表現，以新北市成長最為驚人，首季開工量6899宅，年增近2.5倍；高雄市則從4501宅增至7654宅，年增逾七成；台中也繳出57%成長率。反觀台北與台南則雙雙衰退，年減幅分別為47.9%與27.5%，顯示部分區域仍處觀望。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，新北開工大爆發，主要受惠於重劃區開發與軌道經濟利多，加上建商品牌齊聚布局，拉抬開發信心；而高雄開工量創近十年新高，則與半導體產業設廠、交通建設及觀光資源發展有關，推升市場對該區房市前景的樂觀預期。

徐佳馨表示，現階段雖有建商搶進推案，但消費者仍須審慎選屋，建議挑選具財力的大型建商，以避免零自備、低首付模式下資金壓力過大導致爛尾風險。除了房價，建商品牌與實力才是當前購屋關鍵。

六都暨全國歷年第一季開工數。圖／住商機構提供
六都暨全國歷年第一季開工數。圖／住商機構提供

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