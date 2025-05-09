房貸拉到317期？六都新竹全破紀錄 專家示警風險
房貸年期越拉越長，恐讓民眾總利息支出暴增。根據統計，2024年第三季全國平均房貸期數達317期、約26.4年，創歷史新高。專家指出，長年期房貸雖可降低月付壓力，但使用寬限期者眾，未來本金壓力恐大增，建議有餘裕者應提前還款。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若概略推估使用20年期與30年期的比例各半，則平均約為300期共計25年，今年第三季主要都會區平均房貸年期都超過26年，估測使用30年期房貸的比例應已超過20年期，甚至新青安上路後有些符合條件的首購族，還使用40年期的房貸，沒料到蠟筆小新老爸野原廣志還有32年房貸沒還的狀況，竟然也在台灣發生。
統計顯示，去年第三季平均房貸期數為317期，再度刷新歷史新高，去年同期則為305期，平均房貸一年就多了12期，若以區域來看，六都加上新竹地區2024年第三季房貸期數全數超過26年，最高的是新竹縣的平均345期，換算28.8年，台中、桃園、高雄、新竹市則平均都超過27年。
曾敬德指出，30年房貸已成為當前房市貸款的主流，使用30年期可保留手上資金彈性運用，利率在房貸之亂與第七波管制之前，還是偏相對低的2點多趴，一直到最近央行公布一般首購房貸利率2.5%，建議當前金融市場動盪，若民眾手上有多餘資金或獎金收入，也可以償還房貸，降低債務與省下利息支出。
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