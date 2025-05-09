台灣農創與13家農漁會共同催生 全台首家農村遊程旅行社

台灣農創興業公司9日召開股東大會，在董事長黃景建的主持下，由來自全台的13家農漁會股東一致決議通過，正式成立旗下專業合資子公司-「農創家旅行社」，未來將結合13家農漁會的力量，承辦合法合規的農村旅遊。

黃景建強調，該旅行社將成為全台最懂農業與農村的深度旅遊品牌，結合食農教育、農村景點、金牌農村體驗與地方農特產品，為農村創生與產地經濟注入新動能。

2020年成立的台灣農創興業，資本額1億元，董事長由霧峰區農會總幹事黃景建擔任，現正朝控股公司方向邁進，旗下子公司「農創餐旅」，目前經營霧峰民主議政園區（原台灣省議會）內議蘆會館的餐飲及住宿。

另一家子公司「農創家國際」，現負責供應麗星郵輪、MSC榮耀郵輪的蔬果、農特產品，下一步將經營農產品進出口貿易業務。

後續規劃6月成立「農創家永續公司」，將與台中合樸農學市集、雲林三小市集、台北希望廣場、新竹竹蜻蜓市集等全台13個市集共同籌組市集聯盟，瞄準上市櫃企業的ESG遊程、市集活動商機。

目前，台灣農創興業股東包括台中市霧峰、大里、清水、大雅、大安、龍井、大肚、沙鹿、神岡、豐原、烏日區農會，以及彰化區漁會、花蓮壽豐鄉農會等共13家農漁會。

黃景建表示，農創家旅行社以「農村體驗」、「食農教育」、「地產地銷」三大核心價值為導向，推出全台唯一結合農漁會場域、農創家超市聯盟通路與金牌農村景點的專屬路線。

旅程內容涵蓋各地農漁會特色景點導覽、農民親自授課的食農教育體驗，以及到訪農創家超市聯盟門市選購在地伴手禮，為旅客留下不一樣的農業旅遊回憶。

近年推展的農村旅遊，也獲得國人的喜愛，但礙於發展觀光條例26、27條的限制，非旅行社不得從事旅遊實際業務，在推動的過程中，又要串連產業豐富內涵，又害怕觸法受罰，這也是目前農村發展旅遊的痛點。

「農創家旅行社的成立，是農創興業由農業品牌發展走向產業整合的重要一步」黃景建說，透過與13家農漁會股東緊密合作，將把最有故事的農村帶給全台消費者，打造一條從產地到人心的旅遊路線，讓旅遊也能成為農業永續的助力。

適逢農村發展農村旅遊正熱之際，正是發展農業三級的最後一塊拼圖，未來農創家旅行社將是最懂農業的旅行社，是幫助農民的旅行社，是創造農產價值的旅行社，可以提供最頂級，最完整的農業知識及休閒體驗。

9日股東會，特別邀請農業部農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊到場，說明農業部農村發展政策方向與成效，並強調金牌農村體驗活動對地方創生與農村轉型的助益。