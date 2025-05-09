65歲以上占19.48% 台灣距「超高齡社會」只差一步

內政部戶政司9日公布的最新戶口統計資料顯示，台灣65歲以上人口已突破455萬人，占總人口比率達19.48%，距離國際定義的「超高齡社會」（65歲以上占比達20%）只差0.52個百分點，意味著全國將在不久的將來正式邁入超高齡階段，老年人口占比將持續改變整體社會與政策結構。

截至2025年4月底，全台總人口為2,336萬5,274人，與去年同期相比減少4萬9,826人，年減幅為0.21%。同時間，戶數卻持續攀升，達973萬761戶，年增逾45萬戶（+4.87%），顯示即便人口減少，家庭數量仍穩定成長，平均每戶人口進一步下降至2.40人，反映家庭結構持續小型化。

進一步觀察年齡結構，0至14歲的兒童與青少年人口占比為11.66%，15至64歲的工作年齡人口占68.86%，65歲以上則高達19.48%。其中，高齡人口比率最高的縣市為嘉義縣，達23.50%，其次為花蓮與台東，反映中南部與東部地區老化速度更為顯著。相對來看，65歲以上占比最低者為新竹縣（14.68%），亦為全台最年輕的縣市之一。

在出生與死亡動態方面，4月全台出生人數為8,684人，約每5分鐘誕生一位新生兒，但死亡人數卻高達1萬7,205人，平均每2.5分鐘就有一人過世，顯示出生速度仍趕不上死亡速度，全台已連續52個月呈現「生不如死」狀態，整體年粗出生率為千分之4.52，死亡率為千分之8.96，顯示人口自然減少仍在持續。

以縣市別觀察，出生率最高為雲林縣（6.70‰），其次為台東縣與桃園市；死亡率最高則集中在嘉義縣（13.41‰）、花蓮縣與台東縣，與其高齡結構高度一致。

人口流動方面，4月全台淨遷出人口為947人，呈現負成長。桃園市仍為人口淨流入最多的縣市，達1,104人，其次為台中市與新北市，反映外圍都會仍具吸引力。反觀台北市、金門與連江縣等地，則呈現淨遷出狀態，且亦為人口減幅較大的縣市之一。