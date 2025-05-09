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平均26年才能還完房貸 專家：野原廣志現象也在台灣

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

信義房屋統計全台2024年第3季的平均房貸期數達317期，再創歷史新高，六都加上新竹地區，平均房貸年期換算下來都超過26年，顯示高房價下民眾選擇以長年期房貸減輕壓力，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，長年期房貸每月還款少但總繳利息高，尤其近年民眾使用寬限期狀況普遍，要留意寬限期後償還本金壓力會增加。

曾敬德表示，若概略推估使用20年期與30年期的比例各半，則平均約為300期共計25年，去年第3季主要都會區平均房貸年期都超過26年，估測使用30年期房貸的比例應已超過20年期，甚至新青安上路後有些符合條件的首購族，還使用40年期的房貸，沒料到蠟筆小新老爸野原廣志還有32年房貸沒還的狀況，竟然也在台灣發生。

統計顯示，去年第3季平均房貸期數為317期，再度刷新歷史新高，去年同期則為305期，平均房貸一年就多了12期，若以區域來看，六都加上新竹地區去年第3季房貸期數全數超過26年，最高的是新竹縣的平均345期，換算28.8年，台中、桃園、高雄、新竹市則平均都超過27年。

曾敬德表示，30年房貸已成為當前房市貸款的主流，使用30年期可保留手上資金彈性運用，利率在房貸之亂與第七波管制之前，還是偏相對低的2%左右，一直到最近央行公布一般首購房貸利率2.5%，建議當前金融市場動盪，若民眾手上有多餘資金或獎金收入，也可以償還房貸，降低債務與省下利息支出。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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