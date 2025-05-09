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桃機獲ACA等級四認證 盼成東亞綠色航空樞紐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園國際機場獲國際機場協會ACA等級四認證。桃機公司／提供
桃園國際機場獲國際機場協會ACA等級四認證。桃機公司／提供

因應全球減碳浪潮，桃園國際機場致力推動各項碳管理工作，桃機公司9日表示，今年邀集85家機場夥伴，深化多項合作減碳倡議，共同邁向2050年淨零排放目標，努力成果再獲國際機場協會肯定，取得國際機場協會（ACI, Airports Council International）所頒發的機場碳認證（ACA, Airport Carbon Accreditation）等級四認證。

桃機公司指出，繼2016年取得國際機場協會所頒發的機場碳認證（ACA, Airport Carbon Accreditation）等級二、2019年取得等級三，今年更進一步邀集85家機場夥伴，深化多項合作減碳倡議，努力成果成功取得ACA等級四認證肯定比肩香港國際機場、仁川國際機場及關西國際機場等亞太標竿機場，於4月16日假印度新德里機場舉辦之授證典禮中獲頒等級四認證，由機場公司副總經理孫宏彬代表領證。

機場公司說明，ACA機場碳認證計畫是由國際機場協會所建立，旨在減少航空運輸對於全球環境及氣候變遷的影響，透過7個級別認證機場減少碳排的努力程度，為國際間唯一被認可的機場碳排放管理標準。桃園機場繼2019年取得等級三認證，將碳足跡盤查範圍擴大至機場利害關係人，提高各夥伴對低碳關注與提升永續意識，在此基礎上，近年更進一步與航空公司、地勤業者及商業店家等夥伴，共同制定碳管理計畫及行動策略，積極合作實踐減排，努力成果成功取得ACA等級四認證肯定。

國際機場協會亞太及中東區域總監Stefano Baronci表示，桃園機場以打造高效碳管理機場為目標，展現其致力構建永續未來的堅定承諾。

桃園機場指出，用實際行動推動永續發展，在設施設備面，包括優化空調系統、升級綠色照明及強化電梯及手扶梯能效等減碳工程，同時建立低碳管理並獲得國際專業機構認證，包含通過ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理系統、ISO 46001水資源效率管理系統、ISO 14001環境管理系統等，近5年於航廈內累計8,877公噸CO2e的減碳成果，相當於減少362萬3,265名旅客在機場的碳排量，或23座大安森林公園一年可吸收的二氧化碳量。

為加速建構永續航空生態圈，機場公司攜手航空公司、地勤業者、商業店家等跨領域的85間機場夥伴，合作推動多項減碳方案。例如完善永續航空燃油（SAF）設施設備，協助航空公司逐步增加添加比例；持續優化橋氣橋電作業流程，提升航空公司使用誘因，使用率穩定上升，雙管齊下同步從航空燃油的供給端及使用端推動減碳減量工作；此外，積極推動地面運具電動化，包含陸側的旅客航廈接駁巴士、空側的行李拖車等各式作業車輛，並增設旅客停車場及空側作業車輛充電樁等，提升車輛電動化比例。

面對淨零排放的世界趨勢，桃園機場未來將聚焦再生能源發電，提升綠電比例、推動機場循環經濟，提升廢棄物回收率，透過各項友善環境之綠色方案，與機場大聯盟夥伴共同點碳成金，在達成淨零排放的道路上，兼容並蓄各式永續發展課題，成為東亞綠色航空樞紐。

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