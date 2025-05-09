快訊

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

鋒面逼近！18縣市大雨特報 大雷雨狂炸這五地

上銀多元布局降新台幣升值壓力 盼今年營運成長

中央社／ 台北9日電
傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，集團透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台幣匯率升值壓力。中央社
傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，集團透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台幣匯率升值壓力。中央社

傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，集團透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台幣匯率升值壓力。展望今年營運，卓文恒表示變數多，期待新產品批量訂單挹注帶動今年成長，晶圓機器人可逐季加溫。

上銀下午舉行線上法人說明會，法人問及新台幣兌美元匯率短期大幅升值影響，卓文恒指出，上銀多元布局原料來源地，包括台灣、日本、韓國、歐洲等地，都有多家原料供應商，在韓國，原料進出口採用美元計價，歐洲地區使用歐元、日本市場使用日圓，藉此對沖新台幣升值造成的匯率差異。

卓文恒表示，新台幣升值對原物料進口價格有優勢，若新台幣貶值，上銀會積極採用台灣廠商原料。

此外，卓文恒指出，上銀集團也透過各地子公司提供附加價值生產服務，在當地協助客戶設計組裝出貨，降低從台灣出口原料比重，減少新台幣升值的影響；上銀也透過遠期外匯避險方式等多方布局，降低新台幣升值壓力。

展望今年營運，卓文恒坦言，4月初之前對今年看法正向，但4月初之後包括關稅、匯率、全球區域衝突等地緣政治風險和外在變數增加，今年成長性難預估，期盼新產品批量訂單挹注，帶動今年業績成長，其中晶圓機器人項目業績有機會逐季加溫，受惠半導體晶圓廠持續擴產需求。

觀察今年資本支出動向，卓文恒表示，過去3年累計資本支出規模約新台幣100多億元，包括螺桿線軌等傳動元件擴產完成、日本廠資本支出、台灣廠區陸續完工、義大利新廠預期今年10月完成等項目。

卓文恒指出，過去3年資本支出階段任務完成後，預期今年資本支出規模會比過去幾年平均要少，未來觀察關稅、匯率、全球區域衝突等變數，動態調整資本支出動向。

上銀 新台幣 資本支出

延伸閱讀

美英達成貿易協議 景順：關稅波動開始平息的訊號

「晶片被台灣偷走」川普喊當年就該課50～100％關稅！網嗆：快點課滿

對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效

「解放日」後首例 美英達貿易協議 10%對等關稅不變

相關新聞

上銀多元布局降新台幣升值壓力 盼今年營運成長

傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，集團透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台...

長榮航太成為空中巴士第一階機體組件供應商

長榮航太（2645）營運傳喜訊。日前與歐洲空中巴士飛機公司完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商，在業...

央行限期沒退路 全台首季出現開工潮

年初雖有央行第七波信用管制衝擊，房市買氣急凍，惟建商開工量仍逆勢上揚。住商機構統計內政部數據，第1季全台不含農舍之住宅量...

必應創造三度參與新一代設計展 指導學生探索「未來娛樂」

必應（6625）三度動員公司專業職人團隊投入「新一代設計展」與橘子集團首次聯手指導學生參賽「未來娛樂」，創歷屆最年輕金獎...

高雄驚見賠售潮？老屋短持虧賣 業者曝真相

市場觀望氣氛濃厚，高雄市部分屋主選擇賠售止損。根據內政部實價登錄資料顯示，今年首季，高雄市出現數筆賠售案例。專家指出，房...

房市大降溫、開工量卻增32% 建商「被迫開工」真相曝

儘管房市買氣仍未回溫，但2025年第一季全台住宅開工量卻逆勢飆高。根據住商機構彙整內政部資料，今年首季住宅開工量達3萬3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。