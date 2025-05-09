北市這區中古屋交易增逾42% 北投減17.7%背後原因揭示

台北市部分區域近十年中古屋交易占比呈現快速增長。根據慶房產集團比較台北市2015年與2024年各行政區屋齡五年以上中古屋交易量占比的數據，南港區在這段期間的表現尤為突出，交易占比增幅逾四成，居全市之最，依序為信義、萬華。

南港區的交易比率從2015年的2.8%提升至2024年的4.0%，顯示該區近年來的發展迅速，吸引了大量購屋需求。相對地，北投區的交易占比則從11.3%下降至9.3%，減幅達17.7%。

南港、信義與萬華中古屋交易占比增幅顯著，分別增長42.2%、33.2%與32.3%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，南港區近年受益於東區門戶計畫、南港軟體園區及高端商場進駐，發展蓬勃，成為「潮城」，吸引大量購屋需求。信義區因商業活動發展與生活機能成熟，吸引多元購屋族群，成為第二大增幅區。萬華區則因價格較實惠，成為小資族購屋的選擇。