挺國產漁業帶動消費 立委陳瑩、莊瑞雄行銷鬼頭刀

面對國際貿易變局、美國加徵進口商品關稅，重創台灣鬼頭刀外銷市場，立法院9日於康園廣場舉辦「享鱻海味 鬼頭刀 在地挺」行銷推廣活動，鬼頭刀首次在立法院展銷，由台東出身的立委陳瑩，與認養經營台東的立委莊瑞雄，攜手農業部漁業署及新港、蘇澳、東港三區漁會，共同站出來力挺漁民、推廣鬼頭刀國內消費市場。

陳瑩介紹，鬼頭刀在海中成雙成對游動，展現牠們獨特的洄游習性，因此東部漁民親切地稱牠為「最恩愛的魚」，而鬼頭刀也是洄游魚類中的游泳高手，驚人時速可達90公里以上，所以她也稱它為「海洋超跑」。

陳瑩表示，台灣鬼頭刀魚過去外銷比例高達七成，主力市場為美國，如今受國際關稅政策影響，漁民面臨嚴峻挑戰。此次推廣活動就是希望扭轉長期依賴出口的格局，讓更多國人透過創意料理與多元通路認識並選購在地水產品，用國內消費穩定價格、支持漁民生計。

活動現場以國人熟悉的「鹹酥雞」為靈感，推出創意「鮮酥鬼頭刀魚柳」，搭配多樣化的鬼頭刀料理示範，引起現場來賓與媒體熱烈迴響。不少民眾首次品嚐鬼頭刀就大讚「肉質細嫩、無腥味，營養又好吃」，可望打開國內消費市場的新局。

鬼頭刀魚每年春夏季洄游台灣東部海域，是國內重要經濟性魚種，營養價值極高。每百克僅78大卡，卻富含蛋白質、支鏈胺基酸、Omega-3脂肪酸、葉酸、維生素B12及多種礦物質，不僅適合健康飲食，更是增肌減脂族群的理想選擇。相較雞胸肉，熱量更低但營養密度高，老少咸宜。

陳瑩強調，鬼頭刀不只好吃又營養，也是台灣推動「友善海洋、永續漁業」的典範。農業部已啟動「漁業改進計畫」（FIP），並導入冷鏈、包裝升級與溯源標章，打造從產地到餐桌的安心供應鏈。民眾可至傳統市場、超市、便利商店選購鬼頭刀系列產品，也可透過「買魚去GoFish」、「鱻魚購」等網路平台輕鬆下單、冷鏈宅配到家。

未來陳瑩也將持續推動農業部強化國內多元行銷、鼓勵創意料理開發，讓鬼頭刀從外銷明星，蛻變為國人餐桌上的常客，真正實現產銷平衡、永續共好。