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新成屋「每三戶就一戶空屋」 五縣市恐「多殺多」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
屋齡5年以下新成屋空屋率最高五縣。圖／中信房屋提供
屋齡5年以下新成屋空屋率最高五縣。圖／中信房屋提供

全台房市降溫，新屋市場面臨賣壓。圖／中信房屋提供
全台房市降溫，新屋市場面臨賣壓。圖／中信房屋提供

全台房市降溫，新屋市場面臨賣壓。根據內政部最新統計，2024年第2季全台待售新成屋多達10萬3130宅，屋齡5年內新成屋空屋率最高的五縣市依序為：基隆市35.34%、金門縣35.18%、高雄市29.04%、台南市28.08%、台北市27.18%，幾乎每三間新成屋就有一間空屋。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，高空屋率多與新案供給過剩或投資客比例偏高有關，當市場回歸供需基本面，這些賣壓集中的地區與產品將首當其衝，甚至可能出現「多殺多」的惡性循環。

莊思敏表示，基隆與金門曾因房價基期低與公共建設議題如基隆捷運、金門博弈特區吸引推案熱潮，如今相關政策停滯或落空，市場信心下滑、交易量縮。台南與高雄則受惠台積電與科學園區題材，吸引大量投資買盤推升房價，如今熱度退去，也面臨修正壓力。至於台北，新案價格高昂，動輒每坪百萬起跳，超出多數購屋族負擔，加上置產型買盤比例高，也讓新成屋空置率長期偏高。

中信房屋基隆麥金加盟店店長邱垂茂表示，目前基隆新案每坪單價普遍已達30至40萬元，個案甚至突破50萬元。但基隆捷運尚未實質動工，房價卻已過度反映利多預期，導致近期買氣明顯退燒。

邱垂茂表示，相較於預售案需承擔漫長工期的不確定性，中古屋不僅看得見、摸得著，價格也相對友好，還具備更有彈性的議價空間。以基隆市安樂區為例，目前中古屋仍多落在每坪20萬元區間，總價約500至1000萬元，即有機會購得兩至三房住宅，吸引不少首購族與就業族群進駐，具備抗跌保值潛力。

房價 房市

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