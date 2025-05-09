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元大金控「綠色採購」績優獲北市府表揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控持續實踐綠色採購，連續14年獲臺北市政府表揚「綠色採購」績優民間企業。(元大金控/提供)
元大金控持續實踐綠色採購，連續14年獲臺北市政府表揚「綠色採購」績優民間企業。(元大金控/提供)

元大金控（2885）響應主管機關淨零排放政策，積極實踐綠色採購，並議合供應商加入行動，去（2024）年全年綠色採購金額突破2.98億元，連續4年呈現穩定成長，展現積極推動綠色生產鏈的成果，5月7日獲臺北市政府環境保護局113年「綠色採購」績優民間企業表揚，14年來均維持環境永續傑出績效。

台北市政府環境保護局為肯定民間單位落實綠色採購，及推廣綠色消費理念，舉辦「台北市2024年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」表揚大會，並就2024年綠色採購金額達500萬元以上或取得環保標章的民間企業及團體，舉辦頒獎典禮、公開表揚。

元大金控等國內六家金控，2022年成立永續金融先行者聯盟，齊力響應淨零排放政策，共同承諾積極深化「綠色採購」、「協助與推廣」等永續行動，本年度針對中、小型供應商進行深入議合，聚焦協助供應商自主完成碳排放計算及累積綠色採購實務資訊，促進綠色轉型及推動碳排減量管理機制。旗下各子公司自2020年即導入ISO 20400永續採購指南並逐年持續取得驗證，有效建置完整的永續採購流程並持續改善精進，發揮企業影響力，帶動供應商建構永續供應鏈。

為響應聯合國永續發展目標SDG 12負責任的消費與生產，元大金控每年執行供應商自評與評鑑機制，評估供應商六大面向作為，包括人權、勞工實務、消費者、誠信經營、環境，以及健康與安全等，引領供應商提升永續發展能力；為打造永續金融生態系，更發揮金融影響力，與客戶簽訂永續連結貸款，支持客戶將循環經濟融入產品設計，實踐資源利用正循環。元大金控持續攜手員工、客戶及供應商推動循環經濟新生活，共同實現永續發展的核心價值。

元大金控 綠色消費

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