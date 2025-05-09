台中新光三越服務不間斷 第四場聯合品牌特販會登場

新光三越台中店在等待重聚過程中，持續「服務不間斷」在地服務，新光三越聯合品牌特販會邁入第四場，5月10日（六）至5月26日（一）將於台中世貿二館盛大登場，本次集結60家人氣話題品牌，涵蓋流行服飾、家用好物、兒童用品、日韓選品、超市美食等多元品類，更有十家新加入品牌首度亮相，包括LYNX、National Geographic國家地理雜誌、1929、KEY COFFEE…等。

端午佳節將至，佳節贈禮不缺席，年年質感話題提升的「端午禮品城」特別於特販會現場展示販售，多達200款精選禮品預購陣容，包含星級主廚名粽如台北美福大飯店美福海味雙響粽禮、台灣在地老字號名店如台灣500盤名店特製粽與日系話題伴手禮如烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕，全台、海內外話題伴手禮都買的到，並可現場選購取貨與指定宅配服務。無論是送禮表心意，還是犒賞自己與家人，都是今年端午節最有溫度、最具風味的首選。

此次，聯合特販會更推出每日獨家限搶商品與周周百點兌好禮，讓每日驚喜優惠不間斷！例如5/10限定~麗嬰國際任天堂20吋瑪利歐玩偶特價599(原價1,499，4折)，5/11限定~ elegante 萌Q涼感夏被特價1,480(原價8,800，1.7折)，5/13限定~MAGY指定款女鞋特價990(原價4,580，2.2折)，限時限量、絕對必搶！此外，只需扣100點skm points (價值10元)即可兌換日本獅王趣淨抗菌洗手慕斯-花香250ml(價值189)，扣500點skm points（價值50元）即可兌換Calbee北海道薯條三兄弟(價值459元)等生活好禮！5/10-5/26不限金額消費贈500點skm points、單筆滿3,000送1,500點等贈獎活動促動買氣，一次滿足顧客所有購物需求與回饋。