中鋼第三冷軋廠獲環境部「第4屆綠色化學應用及創新獎」

環境部9日舉辦第4屆綠色化學聯合頒獎典禮暨成果發表會，中鋼（2002）因應產品無鉻化環保趨勢，由第三冷軋廠與公司研發單位攜手開發「環保無鉻塗料」及「無鉻鈍化鍍鋅鋼」，其產品創新成果榮獲「第4屆綠色化學應用及創新獎」。

中鋼是國內鋼鐵業首家獲此殊榮的企業，展現在綠色化學應用與永續技術創新的卓越成就。

隨著全球環保意識日益提升，為減少對環境及人類健康的影響，各國對產品所含化學物質的管制日趨加嚴。例如歐盟於2003年於RoHS規範中，明定限制電子電器設備使用特定有害成分。

另外，2022年日本公共建築工事標準仕樣書內容亦提及公共建築、民間建築所使用之鋼製建具，應參考新版JIS G3302規範，以及日本政府於2023年第四季正式公告，要求熱浸鍍鋅鋼捲所用之塗料不得使用鉻酸，進一步帶動日本無鉻鋼材之需求，並逐漸擴散至周邊國家，對亞洲地區建材用鋼的選用產生深遠影響。

中鋼回應國際法規與用鋼產業發展趨勢，積極研發創新以客戶需求為導向的優質環保鋼品，由第三冷軋廠及研發部門歷經兩年跨部門的合作與驗證下，成功開發「無鉻塗覆鋼捲技術」，並推出「無鉻鈍化鍍鋅鋼」產品，該產品表面鈍化處理藥劑的防蝕關鍵組成物完全不添加鉻成分，且可強化塗覆成膜的緻密性，生產過程亦無產出含鉻有害廢棄物，並經國內外第三方公正單位檢測證實具備優異防鏽性能。

中鋼第三冷軋廠「環保無鉻塗料及無鉻鈍化鍍鋅鋼」的創新成果，符合綠色化學「防廢、低毒、保安」三大原則，因此獲得評審委員高度肯定，榮獲今年環境部第4屆綠色化學應用及創新獎。

面對全球淨零碳排潮流，中鋼積極推動5G(5個Green)策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴以實踐循環經濟共同減碳、開拓綠色事業和發展再生能源，以及倡導同仁過綠色生活，中鋼第三冷軋廠此次榮獲綠色化學應用及創新獎，顯示中鋼在實踐環境保護、創新技術與ESG的成果有目共睹。

未來，中鋼將持續落實「二軸三轉」經營策略，戮力開發低碳精緻鋼品，並強化提升產品VP值，攜手國內用鋼產業升級轉型，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之願景邁進。