中鋼第三冷軋廠榮獲環境部第四屆綠色化學應用及創新獎

行政院環境部9日假財團法人張榮發基金會舉辦第四屆綠色化學聯合頒獎典禮暨成果發表會，中鋼（2002）因應產品無鉻化環保趨勢，由第三冷軋廠與公司研發單位攜手開發「環保無鉻塗料」及「無鉻鈍化鍍鋅鋼」，其產品創新成果榮獲第四屆綠色化學應用及創新獎，生產部門助理副總吳榮輝出席代表接受環境部長彭啓明頒獎，中鋼也是國內鋼鐵業首家獲此殊榮的企業，展現在綠色化學應用與永續技術創新的卓越成就。

隨著全球環保意識日益提升，為減少對環境及人類健康的影響，各國對產品所含化學物質的管制日趨加嚴。例如，歐盟於2003年於RoHS(Restriction of Hazardous Substances)規範中，明定限制電子電器設備使用特定有害成分；另外，2022年日本公共建築工事標準仕樣書內容亦提及公共建築、民間建築所使用的鋼製建具，應參考新版JIS G3302規範，以及日本政府於2023年第4季正式公告，要求熱浸鍍鋅鋼捲所用的塗料不得使用鉻酸，進一步帶動日本無鉻鋼材之需求，並逐漸擴散至周邊國家，對亞洲地區建材用鋼的選用產生深遠影響。

中鋼回應國際法規與用鋼產業發展趨勢，積極研發創新以客戶需求為導向的優質環保鋼品，由第三冷軋廠及研發部門歷經兩年跨部門的合作與驗證下，成功開發無鉻塗覆鋼捲技術，並推出無鉻鈍化鍍鋅鋼產品，該產品表面鈍化處理藥劑的防蝕關鍵組成物完全不添加鉻成分，且可強化塗覆成膜的緻密性，生產過程亦無產出含鉻有害廢棄物，並經國內外第三方公正單位檢測證實具備優異防鏽性能。中鋼第三冷軋廠「環保無鉻塗料及無鉻鈍化鍍鋅鋼」的創新成果，符合綠色化學「防廢、低毒、保安」三大原則，因此獲得評審委員高度肯定，榮獲今年環境部第4屆綠色化學應用及創新獎。

面對全球淨零碳排潮流，中鋼積極推動5G(5個Green)策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴以實踐循環經濟共同減碳、開拓綠色事業和發展再生能源，以及倡導同仁過綠色生活，中鋼第三冷軋廠此次榮獲綠色化學應用及創新獎，顯示中鋼在實踐環境保護、創新技術與ESG的成果有目共睹。未來，中鋼將持續落實「二軸三轉」經營策略，戮力開發低碳精緻鋼品，並強化提升產品VP值，攜手國內用鋼產業升級轉型，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的願景邁進。