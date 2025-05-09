許明順從背包客轉變為房產開發商 只因想蓋出夢想小屋

當大多數人在30歲尚未退休的年紀，H Hospitality Group創辦人、CEO許明順已選擇退休。他賣掉自己的服飾品牌，靠著自己過去在六國家佈局的海外房地產投資，毅然決定與太太展開一場為期三年半、橫跨1,500天的背包旅行。最終他來到讓他一眼愛上菲律賓的愛妮島（El Nido）並搖身一變成為圓夢的房產開發商。

「我第一次踏上愛妮島是2014年，那年我32歲。我原本只是想找個能看海的地方蓋間房子住下來，從來沒有想過要創業，更別說蓋旅館或開公司。」許明順回憶當時，他和太太以最省錢的方式旅行、住最簡單的旅館，直到來到這座「不用死就能抵達天堂的小島」。

但想擁有一間屬於自己的夢中「沙灘小屋」，現實遠比想像複雜。由於島上缺乏基礎建設，沒有水電、無法直接購地，因此他把自己在六個國家的房地產投資全部賣掉，All in自己的身家開設公司、申請營建許可、自己設計基礎設施，最終許明順從一位退休背包客，逐漸變成了全愛妮島唯一的地產開發商。

「如果當年就有人在這裡蓋好沙灘第一排的房子，我根本不需要自己做這麼多事。我只要花1,000萬台幣買一間現成的房子，就住下來了。」正因為市場上沒有這樣的產品，許明順決定自己打造一個圓夢計畫。

歷經八年，許明順的公司已在愛妮島完成八間旅館，第九間預計兩個月後完工；同時，他也蓋出他夢想的「沙灘第一排」的房子，專門賣給和當年他一樣，嚮往海島生活卻苦無選擇的人。

值得一提的是，這些房產並不只是「度假宅」那麼簡單。許明順同時創立了自己的管理公司，專門為購屋者提供出租與維運服務。「很多人不會全年住在這裡，可能一年只來兩周，我們就幫他管理、出租，讓房子成為資產，而不是負擔。」也許這樣講會讓人覺得不可思議，許明順也說，這樣的經營模式也確實讓這些「房東」獲得利潤，在疫情過後，現在平均的獲利都可以達到8-10％，簡言之，房東們既可以擁有自己的渡假別墅也能輕鬆獲利。

許明順說明，這樣的模式，在東南亞並不罕見，像是峇里島、蘇美島早有成熟市場。但愛妮島不同的是，這裡尚未被過度開發，幾乎零空屋。「現在去峇里島或普吉島，會看到成千上百間空屋等著租人。但愛妮島完全相反，這是一個供不應求的市場。」愛妮島的房價相當高，幾乎是其他地方的兩倍之多，但這在樣的高房價之下，仍是呈現一房難求的盛況。

不過，許明順也坦言，愛妮島沒有國際機場，更沒有大型財團進駐，大部分的旅館仍由小型業者經營。而許明順的團隊，則是當地唯一的開發商與大型管理系統，愛妮島上沒有第二家開發商，首張合法開發商牌照更是由許明順公司拿到。會來到愛妮島旅遊接近96%都是歐美客，這也造就了一個獨特場景路上走個華人面孔偏少，他笑說：「整個島只有12個華人住在這，11個在我們公司上班」，目前H Hospitality Group旗下共右有350個員工，意味著養活了350個家庭。

對於未來規劃，許明順強調，自己已經白手起家創造了自己的夢想王國，目前同樣的模式也很難再複製到其他國家，眼下最重要還是要先把既有的規劃一一完成，並期盼有機會能讓跟他有相同夢想的人也能一起實現夢想。