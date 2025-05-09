萊爾富台積電股票得主出爐！只花49元買銅板價早餐 輕鬆變身小股東

萊爾富「會員8周年慶 再抽台積電股票」加碼活動，第二波公開抽獎於5月7日晚間7點30分，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，活動期間登錄筆數高達464,337筆，登錄狀況十分踴躍，活動抽出10名幸運得主，每人可獲得台積電股票100股。幸運中獎得主的抽獎編號為「0032861」、「0068709」、「0124467」、「0268105」、「0134383」、「0170469」、「0142893」、「0181963」、「0365428」、「0392728」。

根據萊爾富內部資料顯示，有兩位消費者都是購買早餐組合優惠價49元，只花銅板價就幸運成為台積電（2330）小股東，真的超幸運。萊爾富即日起至5月27日，每天早上06:00~09:00推出「早餐2.0加料升級」活動，萊爾富將三明治、三角飯糰整體內餡比例有感升級，讓口感更柔軟、滑順，提供喜愛在超商解決早餐的消費者，超過20種超值優惠組合的早餐新選擇，讓民眾到超商就能輕鬆享受銅板價與高CP值的豐盛早餐。

此外，萊爾富全門市即日至5月27日與白沙屯媽祖攜手合作推出經香爐加持的授權商品「白沙屯媽祖平安米」，凡購買4包平安米並由萊爾富協助全數捐贈給創世基金會，加碼贈送祈福筷或旅行盥洗包一組，讓民眾的一份心意，雙倍溫暖。（實際將依各門市現貨庫存為主，售完為止。）