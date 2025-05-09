南港蓬勃發展 10年來中古屋交易大增4成

永慶房產集團統計台北市2015年和2024年各行政區屋齡5年以上的中古屋交易量占比，發現南港區近十年來交易占比明顯成長，從2015年的2.8%提升至2024年的4%，增幅逾四成，居北市之最。至於十年間交易占比減幅最大的為北投區，從2015年的11.3%減少至2024年的9.3%，減幅為17.7%。

南港區、信義區和萬華區近十年來中古屋交易占比增幅居北市前三，增幅皆超過三成，其中南港區的發展帶動區域購屋需求，這十年間中古屋交易占比增幅高達42.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過往被稱作「黑鄉」的南港區，受益於2015年的東區門戶計畫、2016年的高鐵南港站的通車，再加上南港軟體園區與經貿園區開發日漸成熟，以及CITYLINK、南港LaLaport等高級商場進駐，在近十年內蓬勃發展，逐步蛻變成「潮城」。

信義區增幅排行第二，十年來中古屋交易占比增幅為33.2%。陳金萍說明，近十年間信義區商業活動發展活躍、生活機能成熟，除了有信義計畫區的豪宅聚落，也有台北市房價相對實惠的吳興街、福德街等區域，住宅物件多元，受到不少購屋族群的青睞。

萬華區十年間中古屋交易占比增幅為32.3%。陳金萍表示，由於萬華區是台北市開發最早的區域之一，加上過去台北市都市計畫的向東發展，使得萬華區擁有較多屋齡高的房屋，也讓萬華區有不少價格實惠的住宅選項。而且，近年來房價高漲，想入主台北市門牌難度越來越高，使許多預算有限的小資族群把目光轉往萬華區相對親民的中古屋。

至於中古屋交易占比減幅最大的分別為北投區、士林區及內湖區。陳金萍指出，北投區和士林區離台北市中心距離稍遠，房價相對於北市其他區域來說較為親民實惠，但隨著市中心房價高漲、缺乏開發素地，帶動北投區和士林區等蛋白區房價跟著上漲。

此外，北士科設立後，就業及當地人口日漸增多，建商也看準商機，推出小坪數的電梯大樓建案，吸引當地就業族群的目光，因此也排擠到部分屋齡較高的中古屋成交量，使這兩區中古屋交易占比皆有所減少。