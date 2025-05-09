統一資訊 RMN 整合 OPENPOINT APP 化身巷弄大聲公

統一資訊攜手7-ELEVEN於母親節前夕推出「愛要大聲說，告白媽咪影片大募集」活動，透過「RMN-R」（Retail Media Network -Realize）的線上與線下整合，讓民眾上傳的告白影片於7-ELEVEN 門市數位戶外看板與 OPENPOINT APP播放。

活動展現了科技如何讓愛具象化，傳遞到巷弄街口的民眾生活中。活動參與者之一的李小姐分享，母親節適逢女兒生日，象徵跨越三代的母愛，因此特別錄製影片參與活動，將多年未曾說出口的感謝，透過自家巷口的 7-ELEVEN 數位戶外看板與 OPENPOINT APP 告訴母親：「媽，我愛妳！」

統一資訊表示，RMN-R更可發揮「巷弄大聲公」的特性，傳播商圈、社區正在發生的活動，例如新餐廳的開幕優惠、社區房仲的品牌活動或生活服務的宣傳，成為地區性商家與在地服務的新宣傳利器。

RMN-R 整合 OPENPOINT APP，藉由咖啡兌換、跨通路支付、集點等高頻率使用場景，提供品牌高觸及率、精準的數位媒體管道。運用豐富的零售數據進行會員貼標與分群，並與電獺合作提供數據解決方案。

統一資訊指出，去年上線與 TenMax 合作的 RMN-R 數位戶外看板廣告，品牌主可鎖定時間、商圈地點等條件，幫助廣告主善用廣告預算，觸及線下熱門商圈的千萬人流。

統一資訊表示，RMN-R整合門市數位戶外看板與擁有 1,800 萬會員的 OPENPOINT APP，打造線上線下整合（OMO）廣告解決方案，讓廣告主可以輕鬆觸及路過門市的客人，以及在門市內外線上與線下消費者。RMN-R 不只是品牌行銷利器，也成為連結在地生活的媒介，讓每一則訊息從社區出發、直達人心。

統一資訊也看好 RMN-R 將成為公司下一波成長動能，預期今年廣告營收可望翻倍成長，進一步推升整體營運表現。