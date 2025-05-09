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跑得晚的成韭菜？高雄屋主虧錢賣房了

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

房市冷風吹，有屋主不撐了賠錢賣？根據內政部實價登錄揭露，高雄市今年第1季出現幾筆賠售案例，今年2月，位於農十六特區富農路上，一棟屋齡19年社區大樓，7樓戶以總價1,760萬元出售，相比屋主112年底時的入手總價1,850萬元，帳面虧損90萬元；另外，三民區九如一路上一戶43年小套房，屋主112年8月，以總價335萬元入手，僅持有約1年5個月，今年1月，以總價280萬元賠售出場，初估帳面損失55萬元。

高雄市不動產仲介商業公會副理事長陳揚智表示，物件會賠售，分三大狀況，一則可能是物件的瑕疵，例如漏水，或有事故，其二，取得價太高，當利多不如預期，只好修正期待。其三，屋主資金周轉問題，尤其房市轉冷或資金環境緊縮時，剛好資金有缺口，短期內想變現只好讓價促成交。而近期房市買氣及市場信心出現鬆動，加上政經環境與市場變化不定，確實有部分屋主開始選擇提早停損，然而大多數屋主會以小賠或平轉出場。

陳揚智指出，近期不乏有購屋族因面臨預售屋交屋，貸款卻受限貸令卡關或成數不足，為避免違約，選擇出售名下其他房產，寧願小額賠售盡速換取現金入袋，以補足貸款缺口，好過面臨賠償最高15％的違約金；同時近期地面師詐騙案頻傳，也有民眾因遭遇詐騙，導致不動產被設定二胎抵押貸款，不得不以低於市價行情脫手，以利償還貸款。

然而，高雄近年因房價翻漲，屋主若早期持有，基本上轉手多有獲利甚至翻倍出場，賠售應多屬個案。觀察這幾筆賠售交易，屋主持有期均僅不到2年，最短只有4個月，且物件屋齡多為20年以上中古屋。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年開始購屋族觀望氣氛轉濃，透過房價讓利或低於行情出售，有利吸引買家進場，提高成交率，而中高齡老屋因殘餘價值低，房價漲幅亦不如新屋亮眼，加上這類中低總價物件，購屋門檻低、成交快，有利快速變現，因而成為投資人，進行名下資產重新配置的優先選擇。

李家妮表示，105年1月1日以後取得之房地，適用課徵新制房地合一稅，持有2年以內將課徵45%重稅，雖這些物件皆為短期持有不到2年，不過買賣須有獲利才會課稅，不論賣屋是否有獲利所得，提醒民眾，即便為虧本賣屋，仍需由納稅義務人，在過戶登記次日起算30天內，主動申報房地合一稅，避免受罰。

2025年第1季高雄成屋賠售交易。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
2025年第1季高雄成屋賠售交易。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

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