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鬼頭刀7成銷美國 立委辦推廣期待國人多消費

中央社／ 台北9日電

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今天在立法院舉辦鬼頭刀拓銷推廣活動，莊瑞雄說，台灣鬼頭刀出口有7成銷往美國，這次美國關稅政策這麼高，很多漁獲要不要出去，造成很大困擾，期待政府發揮更大力量，將危機化為轉機。

莊瑞雄與陳瑩今天在立法院康園餐廳前廣場舉行「享鱻海味．鬼頭刀在地挺」拓銷推廣活動記者會，現場端出一盤又一盤炸的酥脆的魚肉，讓朝野立委聞香留步，駐足試吃。

陳瑩說，鬼頭刀是海中的超跑，鬼頭刀在海裡都是一公一母出雙入對的游，絕對不3P，感情上是人類的典範。語畢，現場立刻傳出一陣笑聲。

陳瑩表示，鬼頭刀長的不英俊，但美味又營養，想瘦想增肌的人，都可以選擇鬼頭刀，這麼美味又營養的魚，不要只送給美國人，台灣人也要懂得吃。

立法院長韓國瑜說，鬼頭刀1年產量3萬公噸，台灣一年抓了全世界的10%，約3000公噸，在美國關稅大棒之下，漁民壓力非常重，漁民再多的苦都不怕，就怕收入不夠，拜託農業部一起為農漁民發聲，讓捕獲及養殖的漁民增加收入，也希望國人能多多食用鬼頭刀。

農業部長陳駿季指出，台灣捕獲的鬼頭刀，7成銷往美國，美國為了保護鬼頭刀的資源，有一個漁業改進計劃，只有經過計畫去認證，才可以銷到美國，農業部將協助農會更積極取得更高的認證MSC，讓台灣的鬼頭刀可以游到全世界每個國家，不會再受到阻礙。

陳駿季表示，鬼頭刀的全貌，傳統市場看不到，因為鬼頭刀體積比較大，通常一個家庭很難能吃得下。不過，農業部會協助漁民鋪貨，傳統市場採用真空包裝販賣，也會協助漁會做成各式魚產品，讓更多消費者享受到鬼頭刀的美味。

莊瑞雄說，漁獲很簡單，不是出口，就是內銷，台灣鬼頭刀出口，7成在美國，要加工就在越南、泰國，兩國的關稅又那麼高，很多魚貨要不要出去，造成很大的困擾，期待政府可以發揮更大力量，拓銷外銷市場，尤其在冷鏈及加工部分，將這一次危機化為轉機。

莊瑞雄表示，這次美國對等關稅政策，一宣布台灣是32%，隔天農業部馬上啟動對漁民的因應方案，感謝農業部協助。他也半開玩笑說，這次辦推廣會，最大目的就是給川普「嗆賭」，這次給台灣32%關稅，雖然凍了90天，現在最少還有10%，既然美國敢用關稅給台灣限制，台灣就吃給美國看，也期待農業部有更好的因應方案。

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